A Dazn: «Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7. Arbitraggio vergognoso, non è mai rigore e c'è espulsione su Gatti. Ma non possiamo vincere tutte le partite, non sarebbe realistico»

Tudor attacca l’arbitro, la disparità di trattamento col Napoli. Poi ammette che la Juve non è da scudetto: «Questi siamo»

La Juventus pareggia 1-1 a Verona e nel post-partita Tudor è scatenato contro l’arbitraggio. Lo definisce vergognoso.

Ecco cosa ha detto a Dazn:

Ci sta il pari dopo una settimana impegnativa. Lei avrebbe voluto più controllo e palleggio.

«Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Ma si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. La partita col Verona si poteva giocar domani. Il Napoli giocherà 3 gare in 9 giorni, noi invece in 7: questo incide. Serve uguaglianza. Inutile negarlo: queste cose alla lunga cambiano la classifica. Bisogna dirlo: perché se si sta zitti e buoni…E poi oggi avrei voluto avere un altro arbitro, quello sì. Queste cose vorrei vedere. Sono d’accordo, non abbiamo fatto una delle miglior partite, alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre».

L’attacco di Tudor all’arbitraggio di Verona-Juventus

Cosa le ha dato più fastidio dell’arbitraggio?

«C’è il rigore dato che è una roba vergognosa, come può… uno non vede la palla, cosa deve fare? Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa. Poi il rosso su Gatti, io ero davanti, l’ho visto io. Non ha caricato… uno deve caricare così…. Mai viste due decisioni così. Non so cosa dire. Poi va detto, è mancata energia oggi, l’abbiamo preparata al massimo….. (scorrono le immagini della gomitata a Gatti, ndr)…. Cioè, se non dai rosso per questo, non so per cosa dai rosso, non guarda niente… se questo non è rosso, veramente, una vergogna. Una vergogna. Con il Var oggi queste due decisioni no…. Non voglio parlare di questo, di scuse, ma alla fine si decidono le partite così. Questa decisione è 10-0. Non è 80-20, è 100% a 0. Due decisioni tutte e due sbagliate. Incredibile. 10 a zero eh».

È mancata energia. Che riflessioni le fa fare anche sullo stato di forma di alcuni singoli….

«Abbiamo caricato tanto per queste tre partite, poi viene a mancare l’energia. I ragazzi hanno dato tutto, volevano spingere. In alcuni episodi si poteva fare meglio, ma non sono arrabbiato. È così, abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti, non si può vincere ogni partita. Non sarebbe neanche reale per i nostri pregi e difetti. Va analizzato bene tutto quanto».

Ingressi nella ripresa non decisivi: potevano dare di più?

«Dobbiamo adattarci. Zeghrova non sta ancora al massimo, chi è entrato ci ha provato. Abbiamo messo tutto il potenziale offensivo, non siamo riusciti ma ci abbiamo provato. Nel completo e nei nostri pregi e difetti. Adzic non possiamo aspettare che ci risolva ogni partita. Zhegrova deve crescere fisicamente. Questo siamo noi».