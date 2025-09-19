Tebas: «I veri fuoriclasse non giocano in Premier League, sono in altri campionati» (Times)

Secondo il presidente della Liga, la Premier sa solo accumulare debiti e il vero calcio si gioca fuori dall’Inghilterra. Ovviamente agli inglesi queste parole non sono andate giù.

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha definito la Premier League una “forza distruttiva” per l’economia del calcio e ha chiesto maggiori controlli sulla spirale inflazionistica delle spese dei club inglesi.

Tebas contro la Premier League

Scrive il Times:

“Secondo Tebas, nonostante i ricavi elevati, le perdite consistenti dei club della Premier League distorcono il mercato europeo: negli ultimi quattro anni, le 20 squadre inglesi hanno registrato un deficit netto di circa 1,39 miliardi di euro, mentre i club spagnoli hanno ottenuto un utile netto di 61 milioni.

Tebas ha sottolineato che la Liga adotta regole più rigorose sui costi degli ingaggi e ha evidenziato la superiorità delle squadre spagnole nelle competizioni europee: dal 2010, i club spagnoli hanno vinto 28 trofei internazionali contro i 13 della Premier League. Ha inoltre ricordato come molti dei migliori giocatori e vincitori del Pallone d’Oro negli ultimi anni abbiano militato principalmente in Liga”.

«Le vere stelle giocano in altre competizioni, non in Premier League»

«Le vere stelle giocano in altre competizioni, non in Premier League», ha detto Tebas, aggiungendo che la priorità della Liga, così come della Bundesliga, è garantire la sostenibilità finanziaria dei club, evitando perdite continue.

Critiche e reazioni del pubblico non si sono fatte attendere: “Diversi commentatori hanno evidenziato che anche club come Barcellona e Real Madrid hanno accumulato ingenti debiti e che la Liga favorisce un duopolio, lasciando le altre squadre a lottare per le briciole. Alcuni utenti hanno definito Tebas ‘invidioso’ della Premier League o ‘un clown amaro'”.