Guardiola: «Se l’Arsenal vincerà la Premier, sarà solo per i soldi spesi. Proprio come City e Liverpool»

L’allenatore: «So che il modo in cui sono stati trattati è completamente diverso. Ogni club può spendere quanto vuole. Loro hanno speso le cifre giuste»

Alla vigilia della sfida con l’Arsenal all’Emirates Stadium, Guardiola si sfoga: secondo lui le spese dei Gunners ricevono un trattamento più favorevole dai media. Lo riporta il Telegraph.

Chi comprerà la Premier League quest’anno?

Scrive il quotidiano inglese:

“Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ed ex-assistente di Guardiola, ha avuto per la sua squadra una campagna acquisti da 300 milioni di sterline questa estate, nella speranza di vincere il primo titolo di Premier League dell’Arsenal in 22 anni. Pur essendo comparabili le spese del City durante il periodo di Arteta, Guardiola suggerisce che la percezione dei due club sia diversa.”

Negli ultimi quattro anni il City ha venduto giocatori per oltre 500 milioni di sterline, con Guardiola che ironicamente sostiene che la percezione del suo club sia quella di chi ‘compra la vittoria’: «Hanno deciso di farlo all’Arsenal. Voglio solo dire al mio amico Mikel Arteta: se vince il titolo, sarà solo perché ha speso, non perché ha lavorato molto o per i suoi giocatori. È come il Liverpool: se Arne [Slot] vince di nuovo, sarà perché ha speso molti soldi, giusto? Non è successo solo al City. Ascoltate, ogni club può fare quello che vuole».

E continua: «So che il modo in cui sono stati trattati è completamente diverso, ma tutto ciò che [Arteta] vuole spendere è perché la società vuole questo, e va bene così. Hanno speso quello che ritengono di poter spendere per competere con le migliori squadre della Premier League e d’Europa e hanno raggiunto quel livello».

La partita con l’Arsenal

Il City raggiungerebbe l’Arsenal a nove punti in caso di vittoria questo weekend, dopo le convincenti vittorie contro Manchester United e Napoli. Guardiola, però, non guarda alla classifica di Premier League fino a Natale per valutare i progressi della sua squadra in questa stagione.

«Andiamo avanti partita per partita e vedremo cosa succede. Ci sono molte partite. Per esperienza, nelle sei Premier League vinte, penso quattro o cinque volte siamo stati dietro al Liverpool a dicembre e gennaio. E dietro all’Arsenal. Alla fine, l’abbiamo vinta.

Vedere la squadra crescere – questo è tutto ciò che mi interessa ora. Vedere la squadra fare un passo avanti ogni giorno. Non vinceremo la Premier League domenica. Non perderemo la Premier League domenica».