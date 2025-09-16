La sintesi è una: altro incontro interlocutorio. Per il Napoli sarà presente l’avvocato Arturo Testa. Il presidente torna a Manchester dove ci fu l'esordio in Champions

Stadio a Poggioreale, giovedì non si decide niente: assenti sia De Laurentiis sia il sindaco Manfredi (Repubblica)

De Laurentiis seguirà la squadra a Manchester per il ritorno in Champions del Napoli. Giovedì sarà all’Etihad Stadium e non alla conferenza dei servizi per il nuovo stadio che dovrebbe sorgere a Poggioreale. Alla riunione non ci sarà nemmeno il sindaco Manfredi, il che significa che non si tratta di un appuntamento decisivo.

Ne scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

L’ultima è datata 12 marzo 2024: ko con il Barcellona (3-1) ed eliminazione agli ottavi del Napoli, che poi avrebbe persino mancato la qualificazione ad una competizione europea. Acqua passata. Giovedì c’è da scrivere un capitolo nuovo che poi ha il sapore forte dell’amarcord. Perché i campioni d’Italia giocheranno di nuovo all’Etihad Stadium contro il Manchester City. Il 14 settembre 2011, nella prima in Champions della gestione De Laurentiis, finì 1- 1. Altra storia, quella attuale racconta di un Napoli col tricolore sul petto e la voglia di stupire pure in Europa. L’appuntamento è importante ed è confermata la presenza del presidente, che seguirà il suo Napoli in Inghilterra. Sarà all’Etihad e non alla conferenza dei servizi dellaZes sul progetto dello stadio a Poggioreale, in programma lo stesso giorno del match: per il club azzurro sarà presente l’avvocato Arturo Testa. Non ci sarà neanche il sindaco Gaetano Manfredi. La sintesi è una: altro incontro interlocutorio.

È slittata al 18 settembre la riunione per il futuribile stadio di proprietà del Napoli a Poggioreale. Riunione con le istituzioni locali. Il progetto rientra nella Zes: Zona economica speciale. In quell’area, da tempo, insiste il mercato di Poggioreale. E ora c’è grande agitazione. Lì è prevista anche la costruzione del palasport del basket.

Scrive Repubblica con Marco Azzi di De Laurentiis e del nuovo stadio:

Il proprietario del Napoli vorrebbe costruirlo nella ex zona del Caramanico, al Centro Direzionale. La riunione con le istituzioni per esaminare il progetto del presidente è slittata al 18 settembre e nel frattempo c’è fermento tra i mercatali di Poggioreale, che temono di essere sfrattati e hanno chiesto con un presidio delle garanzie sul futuro delle loro attività, dopo aver già spedito una pec a Palazzo San Giacomo e al club azzurro. «Siamo una realtà commerciale storica e radicata da anni nel quartiere». Per gli stessi terreni c’è già inoltre- un iter per costruire il nuovo palasport. Saranno settimane calde, insomma. Sullo sfondo la sorte del Maradona, che rischia di diventare una cattedrale nel deserto.