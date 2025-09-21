SportMediaset esalta il centrocampo del Milan, “solo il Napoli è all’altezza della qualità e dell’assortimento del reparto rossonero”

Tra una settimana ci sarà lo scontro tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte e proprio per questo il paragone tra i due reparti stuzzica.

“Una metà campo da scudetto, considerando che ci sono anche giocatori del livello di Ricci e, quando tornerà a disposizione, Jashari. Solo il Napoli, al momento, è all’altezza della qualità e dell’assortimento del reparto centrale rossonero. Conte ha deciso di non rinunciare alla qualità dei suoi centrocampisti, inventandosi un sistema di gioco che permette di schierare insieme Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay. Un ruolo definito, quello del regista slovacco, e un movimentismo codificato per tutti gli altri, che permette di unire l’inventiva alle esigenze del collettivo. Ecco perché si può vedere il belga ex City affiancare Lobotka in fase di impostazione quando è il caso di avere due registi, McTominay partire da sinistra per poi accentrarsi e creare sovraccarichi in cui scambiarsi il pallone per mandare fuori giri gli avversari e Anguissa leggere le situazioni per decidere quando fiondarsi nell’area avversaria”.