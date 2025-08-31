Modric non invecchia, Ancelotti aveva ragione: è diventato il Calhanoglu di Allegri (Ordine)

Luka Modric, nonostante la veneranda età, è stato protagonista con il Milan nelle prime due partite di campionato, dimostrando che a quasi 40 anni i rossoneri e il tecnico Allegri hanno fatto bene a credere in lui.

Modric è il Calhanoglu di Allegri

Franco Ordine su Il Giornale scrive:

La cura Modric comincia a fare qualche effetto. Perché Allegri oltre a chiedergli «di parlare tanto con i suoi compagni», ha trovato anche il suo Calhanoglu, cioè colui che sui calci piazzati può offrire traiettorie utili al gioco aereo della squadra. Sul gol annullato a Gabbia, è di Modric l’esecuzione, così come in occasione del gol di Loftus Cheek. Poi il fatto che Luka regga i 90 minuti alla sua bella età (tra qualche giorno 40 anni) dimostra che le garanzie firmate da Carlo Ancelotti («mai saltato un allenamento l’anno scorso») non erano un prezzo pagato all’affetto e all’amicizia col croato.

Rendono omaggio ai loro eroi di un tempo, cos’altro possono fare? Domenica scorsa, l’intero stadio di Milano si è alzato in piedi, in rappresentanza di un intero Paese, quando Luka Modric è entrato in campo come sostituto nella prima partita ufficiale della stagione. Tra poche settimane, il croato compirà 40 anni, ma il pubblico ha ignorato la sua età e lo ha accolto come il leggendario regista che Modric continua a essere. Ha subito preso il controllo del gioco del Milan, con passaggi corti e dribbling agili, tipico di Modric. Ogni piccolo momento è stato applaudito, ma con il punteggio sul 2-0 nel primo turno di coppa contro il Bari, non era un compito troppo arduo per un giocatore del suo calibro.

Scene simili si sono viste due settimane fa col Napoli, a Castel di Sangro, in Abruzzo. Il Napoli ha disputato lì una partita di allenamento contro il Girona. Per Kevin De Bruyne un assist, due gol con tiri potenti: tipico di De Bruyne. I partenopei hanno festeggiato il loro 34enne, principale acquisto del mercato estivo, con lo stesso entusiasmo dei milanesi del nord. Ma, come dicevo: cos’altro possono fare?