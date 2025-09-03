Spalletti è tra i candidati a sostituire Mourinho al Fenerbahce (Sportmediaset)

Luciano Spalletti è tra i candidati per la panchina del Fenerbahce insieme a Sergio Conceiçao, dopo l’esonero di Jose Mourinho.

Spalletti è tra i candidati per allenare il Fenerbahce: “sfida” Conceiçao

Come riportato da Sportmediaset:

Il tecnico italiano è finito nella lista dei papabili andando ad insidiare Sergio Conceiçao, reduce da sei mesi alla guida del Milan. Nel giro di pochi giorni al Fenerbahçe si terranno le elezioni presidenziali e buona parte della scelta che verrà fatta dipenderà dall’esito delle stesse, con il portoghese spinto pubblicamente dal candidato Sadettin Saran: «Il nostro candidato è Conceiçao che è pronto ad unirsi al nostro club a condizioni migliori rispetto al nostro ex allenatore José Mourinho. Il carattere ambizioso e appassionato di Conceiçao è perfettamente in linea con il Dna del nostro club, crediamo possa condurci ai successi tanto attesi». Il portoghese però non è il solo. Proprio Luciano Spalletti, infatti, è tra i profili valutati più attentamente dalla dirigenza turca per iniziare un nuovo capitolo della propria storia.

«Quello che sarà lo attendo con assoluta tranquillità. Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso. Ho bisogno di ricreare un clima d’affetto, di essere compatto con i miei calciatori. E poi di fare risultato, perché nel calcio ciò che conta è quello. Ho imparato anche nuove cose da allenatori emergenti. Il calcio è semplice, ma la semplicità è un punto di partenza e non di arrivo.»

Gattuso centrerà la qualificazione?

«Assolutamente, ce la farà. L’ho sentito perché mi ha telefonato e ci ho scambiato un paio di battute. Ci stimiamo anche molto, perché è un passionale e uno che dedica molto tempo al lavoro che fa. Gli faccio un in bocca al lupo.»