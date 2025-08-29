Ha mancato la qualificazione in Champions dopo i playoff persi contro il Benfica. Il mese scorso dichiarò che gli sarebbe piaciuto tornare ad allenare in Portogallo.

Mourinho e il Fenerbahce si separano. Ottima notizia per José che torna sul mercato

Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera.

Questo il comunicato del Fenerbahce all’annuncio dell’esonero di Jose Mourinho, che ha mancato la qualificazione in Champions League dopo i playoff persi contro il Benfica.

Mourinho al Fenerbahce era finito anche al centro di una “spy story”

Il tecnico ne ha vissute delle belle in Turchia, finendo anche al centro di una “spy story” con la scoperta di una chat di WhatsApp appartenente al Comitato disciplinare. Il canale televisivo turco Veryansin Tv aveva riportato:

La chat di WhatsApp presumibilmente appartenente ai membri del Comitato disciplinare è diventata la notizia del giorno. “Mourinho è stato tollerato troppo”, “Gliela faremo pagare l’anno prossimo se continua così” è stato scritto. Il Fenerbahce ha annunciato che è stato presentato un reclamo ufficiale al Tff (Federcalcio turca).

Ai microfoni di Sport Tv, l’ex allenatore della Roma ha commentato il mese scorso:

«Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma arriverà quel momento. Non perché mi sento vicino alla fine della mia carriera, ma piuttosto perché ne sono lontano. Voglio venire in Portogallo al culmine della mia carriera, in buona salute e in piena forma fisica e mentale».