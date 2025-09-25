Home » Gli altri Sport

Sinner: «La Coppa Davis? Devo ancora decidere, onestamente non ci sto pensando. Vedremo»

Ha battuto nettamente Cilic a Pechino: «Stiamo lavorando molto sul servizio. Sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare»

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Jannik Sinner of Italy reacts against Carlos Alcaraz of Spain during their Men's Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2025 in New York City. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

«La Coppa Davis? Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo» — queste sono le parole di Jannik Sinner riportate da Gazzetta dello Sport, in conferenza stampa dopo il debutto a Pechino, sulla sua possibile partecipazione alla Final 8 di Bologna.

Il numero 2 del mondo analizza così la partita vinta contro Cilic: «Una prestazione positiva, Cilic è un giocatore molto difficile da affrontare. A volte ho cercato di accorciare un po’ i punti, a volte di allungarli. Sto provando a fare cose più simili a ciò stiamo testando in allenamento. Sono contento di essere tornato alle gare, mi mi mancava la competizione. Al momento mi sento bene fisicamente e mentalmente, è questo è molto importante per me». 

Sinner sul servizio

Contro Cilic il rendimento al servizio è stato ottimo, con il 77% di prime palle. Sinner ha detto in proposito:

«La percentuale al servizio è molto importante per la mia carriera, sto pensando molto alla parte tecnica e sto anche gestendo direzioni e variazioni, ci sta che a volte si abbassi la velocità media però con una percentuale più alta. Oggi secondo me ho servito molto bene, il servizio è il nostro obiettivo. In questo momento sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare».

