Sinner: «La Coppa Davis? Devo ancora decidere, onestamente non ci sto pensando. Vedremo»

Il numero 2 del mondo analizza così la partita vinta contro Cilic: «Una prestazione positiva, Cilic è un giocatore molto difficile da affrontare. A volte ho cercato di accorciare un po’ i punti, a volte di allungarli. Sto provando a fare cose più simili a ciò stiamo testando in allenamento. Sono contento di essere tornato alle gare, mi mi mancava la competizione. Al momento mi sento bene fisicamente e mentalmente, è questo è molto importante per me».

Contro Cilic il rendimento al servizio è stato ottimo, con il 77% di prime palle. Sinner ha detto in proposito:

«La percentuale al servizio è molto importante per la mia carriera, sto pensando molto alla parte tecnica e sto anche gestendo direzioni e variazioni, ci sta che a volte si abbassi la velocità media però con una percentuale più alta. Oggi secondo me ho servito molto bene, il servizio è il nostro obiettivo. In questo momento sto cercando di automatizzare il movimento e tutte le cose a cui devo pensare».