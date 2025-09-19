Home » Gli altri Sport

Sinner, la Cina avrebbe hackerato i suoi dati cerebrali per allenare i soldati e creare studenti super dotati

A rivelarlo, il giornalista americano Pablo Torre. Violati i sistemi di sicurezza di FocusCam, tecnologia utilizzata dal tennista per allenare la mente. Anche Swiatek e Leclerc nel mirino dei cinesi.

Jannik Sinner, e non solo, nel mirino dei cinesi. Lo stato asiatico avrebbe violato i sistemi di sicurezza di FocusCam utilizzata dal tennista per allenare la mente; le onde cerebrali dei campioni sportivi servirebbero alla Cina per creare studenti super dotati e allenare i soldati.

La Cina avrebbe hackerato i dati cerebrali di Sinner per allenare i soldati e creare studenti super dotati

Sportmediaset scrive:

Come funziona il cervello di un campione? Se lo sono chiesti anche in Cina, tanto da tentare di hackerare i dati cerebrali di Jannik Sinner e di molti altri fuoriclasse dello sport internazionale. A scriverlo è stato il giornalista americano Pablo Torre che, in una puntata del suo podcast “Pablo Torre finds out”, ha spiegato come il governo cinese avrebbe violato i sistemi di sicurezza del server di FocusCam, una tecnologia di biofeedback utilizzata da molti atleti per allenare la mente e concentrarsi. Un visore che aiuterebbe gli atleti a migliorare le proprie performance, ma che al tempo stesso fa gola a molti stati come la Cina che, sfruttando la produzione da parte di BrainCo [società di neuro-tecnologia che sviluppa prodotti di interfaccia cervello-computer, ndr.], avrebbe puntato a rilevare l’andamento delle onde cerebrali dei campioni al fine di utilizzarle per creare studenti super dotati e allenare i soldati del futuro.

Anche Riccardo Ceccarelli, consulente di Formula Medicine, ha confermato l’indiscrezione:

Il consulente della società che collabora con Sinner sostiene che a essere interessati sarebbero a questo punto non soltanto il numero 2 della classifica Atp, ma anche la polacca Iga Swiatek, la sciatrice Mikaela Shiffrin e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. 

