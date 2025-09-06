Sinner ha vinto 27 partite di fila sul cemento, ha davanti solo Federer con 36 (Guardian)

Jannik Sinner è in finale agli Us Open per il terzo anno di fila. Ha battuto – non senza difficoltà, ma è pure normale in una semifinale Slam – Auger-Aliassime in 4 set. Qualcuno già gli stava organizzando i funerali sportivi. Jannik ha sicuramente sofferto e a un certo punto ha dovuto chiamare il medical time-out usufruito all’interno dello stadio per un problema ad un muscolo dell’addome che influiva a suo dire sul servizio. In effetti il secondo set era stato giocato senza spinta e in generale molto meglio dal canadese, che ha poi vinto 6-3 e perso gli altri due 6-3 6-4, dopo il primo schiacciante 6-1. Jannik affronterà ancora Alcaraz per mantenere il primo posto nel ranking domani sera alle ore 20 italiane.

Sinner e i suoi record, con Alcaraz si sono divisi 10 degli ultimi 13 Slam (Guardian)

Scrive il Guardian:

“Con questa vittoria, Sinner è diventato il quarto uomo nell’era Open, dopo Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic, a raggiungere tutte e quattro le finali di un Major in una singola stagione, e a 24 anni il più giovane a riuscirci. La sua striscia di 27 vittorie consecutive nei Major sul cemento ha eguagliato il record di Djokovic, con solo Federer a quota 36 ancora davanti. Ha raggiunto cinque finali di Major consecutive, vincendo a Melbourne e a Wimbledon e arrivando a un solo punto dalla vittoria al Roland Garros prima che Alcaraz ribaltasse la situazione.

«È stata una stagione incredibile» ha detto Sinner. «Gli Slam sono i tornei più importanti e ritrovarmi di nuovo in finale qui, con un pubblico così straordinario, non potrebbe essere meglio. È stata dura stasera, ma sono felice di esserci riuscito. Domenica sarà davvero speciale. Carlos e io ci conosciamo così bene.» […]

«Ci sono molte cose di cui posso essere soddisfatto: il modo in cui ho servito, il modo in cui ho colpito il dritto, la convinzione che avevo di poter vincere queste partite» ha detto invece Auger-Aliassime. «Anche quando ero in difficoltà, continuavo a credere che il mio momento sarebbe arrivato. Questa mentalità è qualcosa su cui ho lavorato.» Il canadese ha ammesso che la svolta è arrivata all’inizio del quarto set, quando non è riuscito a convertire cinque palle break. […]

Per Sinner il risultato ha confermato l’inevitabilità della finale di domenica, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà presente con un pubblico esaurito di oltre 23.000 spettatori. […] Insieme, i due (Sinner e Alcaraz ndr) hanno piegato lo sport al loro volere: entro domenica sera si saranno divisi gli ultimi otto titoli Slam e 10 degli ultimi 13, gettando le basi per una rivalità che sembra già segnare un’epoca. Alcaraz è in testa con cinque Major a quattro, e con in palio anche la prima posizione in classifica, il loro duello al vertice difficilmente potrebbe essere più netto.

“Adoro queste sfide”, ha detto Sinner quando gli è stato chiesto di affrontare di nuovo Alcaraz. «È uno che mi spinge al limite, il che è fantastico, perché così hai il miglior feedback possibile come giocatore… Ma a volte è anche bello non giocare contro di lui», ha aggiunto con un sorriso”.