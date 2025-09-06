Il fisico non regge, Djokovic abdica negli Slam: «ma posso ancora battere Alcaraz e Sinner sui tre set».

Re Novak Djokovic abdica. Lui ha 38 anni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno 46 anni in due e chiosa la rivalità in una frase: «Sono semplicemente troppo bravi». «Non è mai divertente perdere una partita di tennis, ma allo stesso tempo, se dovessi perdere contro qualcuno, perderei contro questi due ragazzi», ha detto Djokovic a proposito dei due. «So che al momento sono semplicemente più forti. Bisogna solo riconoscerglielo e dire: ‘Bravi’».

Atp Tour scrive

Djokovic abdica negli Slam

«Ho perso tre Slam su quattro in semifinale contro questi ragazzi, quindi sono semplicemente troppo forti, giocano a un livello davvero alto. Purtroppo, ho esaurito le energie dopo il secondo set. Penso di aver avuto abbastanza energia per affrontarlo e per tenere il suo ritmo per due set. Dopodiché ero esausto, e lui ha continuato a giocare. È più o meno quello che ho provato quest’anno con Jannik. Sì, giocare al meglio dei cinque set rende molto, molto difficile per me affrontarli, soprattutto se si tratta delle fasi finali di uno Slam».

Djokovic ammette una cosa che aveva detto anche Connors.

Il serbo ha conquistato l’ultimo titolo importante agli US Open del 2023. Il detentore del record per il maggior numero di settimane al numero 1 del mondo (428 settimane) ha dimostrato di essere in grado di competere con i migliori, spodestando Alcaraz a Melbourne quest’anno. Djokovic ha raggiunto le semifinali in tutti e quattro i Major di questa stagione, con Sinner l’unico altro giocatore a riuscirci nel 2025. Ma agli Australian Open contro Alexander Zverev , il 24 volte campione Slam si è ritirato dopo un set dall’inizio del loro scontro. Ha poi perso contro Sinner al Roland Garros e a Wimbledon , prima di soccombere ad Alcaraz.

E’ solo una questione di fisicità

Secondo il 38enne, che nel corso delle due settimane è ricorso a diversi medical time out a questo punto della sua carriera è difficile recuperare bene come in precedenza nei Major. «Sono soddisfatto del mio livello di tennis, ma è solo questione di fisicità. Come ho detto dopo i quarti di finale farò del mio meglio per mettere in forma il mio corpo. Ma non è stato abbastanza. È qualcosa che, purtroppo, a questo punto della mia carriera, non posso controllare. Arriva con il tempo e con l’età. Mi piace ancora il brivido della competizione. Oggi ho ricevuto di nuovo un supporto incredibile dal pubblico in campo. Sono molto grato per questo. Mi sono divertito moltissimo. Sì, questo è uno dei motivi principali per cui continuo ad andare avanti. L’amore che ho ricevuto in tutto il mondo è stato incredibile negli ultimi due anni».

Una speranza su tre set

«Sarà molto difficile per me in futuro superare l’ostacolo di Sinner e Alcaraz al meglio dei cinque tornei del Grande Slam. Credo di avere maggiori possibilità al meglio dei tre, ma al meglio dei cinque è dura. Detto questo, non rinuncio ai tornei del Grande Slam. Continuerò a lottare e a cercare di arrivare in finale e almeno di vincere un altro trofeo. Ma sarà un compito molto arduo».