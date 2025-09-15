Simeone elogiato da La Stampa: “Il gol contro la Roma vale oro, non segnava in Serie A da più di un anno”

Il Cholito ha mostrato in fretta le sue qualità e ora vorrebbe, a 30 anni, vivere una seconda giovinezza dopo essere stato una riserva di lusso nel Napoli.

Giovanni Simeone ha segnato ieri il primo gol con la maglia del Torino e la rete che ha portato alla vittoria la sua squadra contro la Roma. I giallorossi erano già stati vittime del Cholito nel 2023, quando diede una vittoria importantissima al Napoli in ottica terzo scudetto.

Simeone segna il gol vittoria del Torino contro la Roma

La Stampa scrive sull’attaccante argentino:

Cholito caput mundi. Nello stadio in cui festeggiò il primo scudetto di famiglia, nel 2000, Giovanni Simeone riannoda i fili della memoria e si regala una gioia enorme. Non è equiparabile alla conquista di un tricolore, soddisfazione per altro provata nel 2023 e bissata lo scorso maggio nel Napoli, ma il gol che stende la Roma – mai sconfitta in casa in questo 2025 – vale oro. L’impresa nella Capitale è enorme per gli uomini di Baroni, bravissimi nel bloccare i giallorossi con un inedito 3-4-3 e poi punirli al momento giusto con l’uomo più atteso. Il Cholito è stato preso per questo e ha mostrato in fretta di quale pasta è fatto.

Il Toro riparte dal centravanti che vuole vivere una seconda giovinezza. Ha compiuto da poco 30 anni, cercava spazio e un ruolo da protagonista dopo essere stato una riserva di lusso nel Napoli. Simeone non segnava in Serie A da 385 giorni, l’ultima prodezza al Maradona contro il Bologna il 25 agosto 2024 e non giocava così tanti minuti dal 5 dicembre scorso, una partita di Coppa Italia contro la Lazio di Baroni dove realizzò anche la sua ultima rete in azzurro.