Sibilio si ferma nelle qualificazioni dei 400 m a ostacoli: «Sono arrivato ai Mondiali scarico fisicamente e mentalmente»

Ai Mondiali di atletica di Tokyo, Alessandro Sibilio non è riuscito a terminare la gara di qualificazioni dei 400 m a ostacoli.

Sibilio: «Sono arrivato ai Mondiali scarico fisicamente e mentalmente»

Il velocista napoletano non era in condizioni fisiche perfette e ha colpito i primi due ostacoli, perdendo la ritmica e rendendosi conto che sarebbe stato impossibile rimontare.

Sibilio aveva vinto lo scorso anno la medaglia d’argento agli Europei di Roma, stabilendo il nuovo record italiano di 47”50. Si allena allo stadio Maradona di Napoli.

Alla Rai ha dichiarato dopo la gara:

«Ho preso il primo ostacolo in pieno e sono atterrato male con la gamba, perdendo il ritmo. Ho provato a riprendermi, ma poi ho preso anche il secondo. Ho deciso di fermarmi per non aggravare le condizioni fisiche. Dopo tanti stop è difficile reagire delle volte, bisogna staccare la spina e dire pazienza. Sono arrivato qui scarico fisicamente e mentalmente. Avrei preferito finire la gara. Staffetta? Il mio Mondiale finisce qui. Mi dispiace aver buttato dodici mesi così».

Si allena nello stadio del Napoli e la sfrattano di continuo. Perché ci resta?

«Non è una strada dritta ma è casa mia, non credo di poter stare in un’altra città e il Maradona rimbomba di emozioni anche da vuoto. E’ un museo. Ha un sacco di problemi, poi chiude alle cinque e mi lascia solo le ore più calde».

Ha vinto la prima tappa della Diamond League a Doha…

«Prova anomala, direi tattica, il che è strano per questa distanza. Ho superato il rientro dagli infortuni con successo e ora ho più fiducia. Nel 2022 sono stato fermo sei mesi, ho imparato ad ascoltare il mio corpo, devo dosarmi. L’anno scorso dopo il record italiano non sono riuscito ad arrivare al meglio alle Olimpiadi».