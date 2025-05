Alessandro Sibilio: «Il Maradona è casa mia, anche da vuoto rimbomba di emozioni»

Il campione dei 400 ostacoli a La Stampa: «Nel 2022 sono stato fermo sei mesi, ho imparato ad ascoltare il mio corpo. Dopo il record italiano non sono riuscito ad arrivare al meglio alle Olimpiadi».

Il quotidiano La Stampa ha intervistato Alessandro Sibilio, vincitore della prima tappa della Diamond League a Doha nei 400 ostacoli.

Sibilio: «Il Maradona è casa mia, anche da vuoto rimbomba di emozioni»

Si allena nello stadio del Napoli e la sfrattano di continuo. Perché ci resta?

«Non è una strada dritta ma è casa mia, non credo di poter stare in un’altra città e il Maradona rimbomba di emozioni anche da vuoto. E’ un museo. Ha un sacco di problemi, poi chiude alle cinque e mi lascia solo le ore più calde».

Ha vinto la prima tappa della Diamond League a Doha…

«Prova anomala, direi tattica, il che è strano per questa distanza. Ho superato il rientro dagli infortuni con successo e ora ho più fiducia. Nel 2022 sono stato fermo sei mesi, ho imparato ad ascoltare il mio corpo, devo dosarmi. L’anno scorso dopo il record italiano non sono riuscito ad arrivare al meglio alle Olimpiadi».

Tifoso del Napoli, abbonato: che stagione è stata?

«Meravigliosa, sono pronto all’ultimo atto. Ho vissuto lo scudetto del 2023 dentro lo stadio con la squadra a Udine. Chi mi ha strappato il cuore? Non ci affezioniamo, applaudiamo e ringraziamo. Se Conte l’anno prossimo vorrà andare altrove, lo capiremo».

Un’altra medaglia per l’Italia ai campionati Europei di Roma. Alessandro Sibilio ha conquistato la medaglia d’argento dei 400 ostacoli. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 47″50 nuovo record italiano. L’oro è andato al norvegese Karsten Warholm in 46″98 e il bronzo allo svedese Carl Bengtstrom in 47″94. Migliorato di 4 centesimi il precedente record di Fabrizio Mori, che resisteva dal 10 agosto 2001.

Sibilio classe ’99, di Napoli, tra le curiosità riguardo la sua vita privata c’è il fatto che Alessandro sia riuscito a conciliare lo sport ad alto livello e lo studio, perché dopo essersi diplomato al liceo scientifico si è anche laureato in ingegneria gestionale.