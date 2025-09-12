Serie A, allarme tempo effettivo: si gioca meno che in qualsiasi altro top campionato

Tra interruzioni e perdite di tempo, la Serie A scivola sotto i 53 minuti effettivi: meno di Ligue 1, Liga, Premier e Bundesliga, come racconta la Gazzetta dello Sport.

In Serie A si gioca sempre meno. Non per numero di partite, ma per minuti effettivi dentro al campo: proteste, infortuni, rinvii e perdite di tempo hanno abbassato l’intensità fino a renderci fanalino di coda tra i cinque grandi campionati europei. Come evidenzia Luca Taidelli sulla Gazzetta dello Sport, nelle prime giornate si è rimasti sotto i 53 minuti reali, ben al di sotto di Ligue 1, Liga e Premier.

Serie A fanalino di coda in Europa:

«Proprio il raffronto con gli altri campionati non lascia scampo. Tra i 5 migliori tornei continentali, siamo nettamente l’ultimo per minuti effettivi giocati. La media in questo inizio di stagione in A è di 52’55” a partita, mentre nella Ligue 1 lievita a 56’54”. Siamo oltre il 7%. Nel mezzo ci sono Premier (54’21”), Bundesliga (55’32”) e Liga (55’58”). Nell’ultimo turno, prima della sosta, da noi il picco si è toccato con Inter-Udinese che è durata 98 minuti reali (recuperi di 2′ e 6′), anche se si è giocato quasi la metà: 50’06″».

Perdite di tempo, le nuove regole non bastano: