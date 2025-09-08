Non è ancora noto l'esito ufficiale degli esami cui si è sottoposto dopo l'infortunio muscolare in Nazionale

Rrahmani salta almeno Fiorentina e Manchester City (Sky Sport)

C’è attesa per il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto Rrahmani rimasto infortunato (dal punto di vista muscolare) nella partita tra il suo Kosovo e la Svizzera (vinta dagli svizzeri per 4-0). Non si conoscono ancora i risultati ufficiali ma a Sky Sport hanno anticipato che salterà Fiorentina e Manchester City. Questo in realtà si sapeva, non è chiaro se l’infortunio possa essere meno grave del previsto.

“Rrahmani ha sostenuto gli esami strumentali necessari a chiarire l’entità dell’infortunio all’adduttore della coscia destra. Non è ancora stato diffuso l’esito ufficiale dei test, ma da ciò che trapela il calciatore non potrà giocare almeno le prossime due partite, vale a dire la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina e l’esordio in Champions League in casa del Manchester City”.

Senza Rrahmani, può essere l’ora di Beukema. Conte l’ha provato con Buongiorno (Repubblica)

Nessuno si illude che Rrahmani possa recuperare per Firenze né per Manchester. La domanda è. adesso che succede? Conte insisterà con Juan Jesus che è sceso in campo nelle prime due giornate per l’assenza di Buongiorno? Oppure farà esordire Beukema acquisto estivo costato 31 milioni?

Repubblica ricorda che

Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. «Con Beukema ci vuole pazienza» , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato.

Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina. Ma tutto dipenderà da Rrahmani.

Beukema: «al Napoli non puoi dire di no. Questa squadra è una religione»

«A questo club non puoi dire di no. Soprattutto adesso». Con queste parole, Sam Beukema racconta le prime emozioni da giocatore del Napoli in un’intervista esclusiva concessa al quotidiano olandese De Telegraaf. Con queste parole,racconta le prime emozioni da giocatore del Napoli in un’intervista esclusiva concessa al quotidiano olandese De Telegraaf. Il difensore , arrivato in questa finestra di mercato parla dei ricordi al Bologna, dell’accoglienza dei tifosi azzurri, della sua ammirazione per De Bruyne e dell’esempio di Ruud Krol. Di seguito l’intervista: