Beukema: «Conte chiede tanta intensità. I ritiri sono stati tosti, ma questo farà la differenza durante la stagione»

Sam Beukema ha parlato ai microfoni di Dazn alla vigilia di Sassuolo-Napoli, prima partita del campionato di Serie A 2025-2026.

Beukema spera nello scudetto ma predica calma e dichiara:

«Ho scelto il Napoli perché non è da tutti ricevere una chiamata dai campioni d’Italia. Credo mi abbiano scelto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e credo sia la prima ragione»

Come hai vissuto la vittoria contro l’Inter e il tuo inserimento nella squadra del Napoli?

«La vittoria è stata bellissima, sono forti e abbiamo lottato tutta la partita. Facemmo gol alla fine e aiutammo il Napoli a vincere. È stato bello. Voglio migliorarmi sempre e mi piace adattarmi a tutti i modi di giocare. Ho già una bella relazione con tutti i difensori qui in squadra a Napoli. Non vedo l’ora di giocare con loro e se il mister ha bisogno, sono sempre disponibile».

Noa Lang?

«Non ci ho mai giocato contro ma ho visto tante partite. Ha tanto talento e può fare la differenza soprattutto nelle partite difficili e fare gol. Siamo contenti di averlo con noi. Poi è olandese e ne sono felice».

Come ti sei trovato alla prima esperienza con De Bruyne e Lukaku?

«La prima volta con De Bruyne e Lukaku è stato bello: sono molto umili, abbiamo scherzato tanto e mi hanno aiutato ad entrare in questo gruppo, soprattutto Lukaku. Contento di lavorare con loro».

Beukema su Conte:

«Dal primo minuto è stato bello con lui. Chiede tanto a livello di intensità. I ritiri sono stati tosti, ma questo farà la differenza durante la stagione. Tutti i giocatori sanno cosa fare in campo. È attento sui dettagli del gioco».

Quali sono le tue ambizioni personali per questa stagione?

«Vorrei vincere il mio primo scudetto ma dobbiamo affrontare il campionato come è stato fatto lo scorso anno, partita dopo partita e in tutte e 4 le competizioni. Vincere lo scudetto sarebbe un bell’obiettivo personale».