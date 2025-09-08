Rrahmani, lesione di basso grado del bicipite femorale. Per Sky a forte rischio per il City

Infortunio alla coscia destra. Niente Fiorentina ma il 18 potrebbe anche recuperare. Nel frattempo Beukema è abile, arruolato e pronto a scendere in campo

Rrahmani, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Sky a forte rischio per il City

Il Napoli ha formalizzato e ufficializzato la diagnosi di Rrahmani difensore centrale che si è infortunato in Nazionale contro la Svizzera.

Scrive il club:

Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Per Sky Sport il difensore salta la Fiorentina ed è a forte rischio per la gara del 18 settembre in Champions.

Senza Rrahmani, può essere l’ora di Beukema. Conte l’ha provato con Buongiorno (Repubblica)

Nessuno si illude che Rrahmani possa recuperare per Firenze né per Manchester. La domanda è. adesso che succede? Conte insisterà con Juan Jesus che è sceso in campo nelle prime due giornate per l’assenza di Buongiorno? Oppure farà esordire Beukema acquisto estivo costato 31 milioni?

Repubblica ricorda che

Beukema ha voluto fortemente l’azzurro e rappresenta l’alternativa di Rrahmani nel gioco delle coppie che ha caratterizzato il rinforzamento dell’organico dei campioni d’Italia. «Con Beukema ci vuole pazienza» , ha spiegato Conte in merito all’inserimento dell’ex Bologna, ma il ko di Rrahmani potrebbe velocizzare il suo inserimento dopo la panchina nelle prime due partite di campionato.

Venerdì pomeriggio, Buongiorno ha giocato proprio in coppia con Beukema l’amichevole disputata contro l’Avellino. Il tandem è inedito, ma potrebbe diventare la soluzione di Conte già alla ripresa contro la Fiorentina. Ma tutto dipenderà da Rrahmani.

Beukema: «al Napoli non puoi dire di no. Questa squadra è una religione»

«A questo club non puoi dire di no. Soprattutto adesso». Con queste parole, Sam Beukema racconta le prime emozioni da giocatore del Napoli in un’intervista esclusiva concessa al quotidiano olandese De Telegraaf. Con queste parole,racconta le prime emozioni da giocatore del Napoli in un’intervista esclusiva concessa al quotidiano olandese De Telegraaf. Il difensore , arrivato in questa finestra di mercato parla dei ricordi al Bologna, dell’accoglienza dei tifosi azzurri, della sua ammirazione per De Bruyne e dell’esempio di Ruud Krol. Di seguito l’intervista: