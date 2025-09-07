Starà fuori contro Fiorentina e Manchester City. In mattinata se ne saprà di più dopo un primo esame che farà con la Nazionale del Kosovo

Rrahmani, la sua smorfia lascia poche speranze: è un infortunio muscolare (Repubblica)

Il calcio è così, ci si infortuna. Che sia in Nazionale o in campionato. Si è infortunato Dembelè con la Francia (suscitando le ire del Psg contro Deschamps), si è infortunato Rrahmani nel match in cui il Kosovo è stato distrutto 4-o dalla Svizzera di Akanji che ha segnato pure. Il guaio per Rrahmani è che si è fatto male, si è bloccato per un infortunio muscolare e ora dovrà restare fermo.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Una smorfia che crea apprensione in tutto il mondo Napoli. Perché la sosta del campionato da sempre è sinonimo di rischio per i tanti giocatori impegnati con le nazionali. La sorpresa negativa è dietro l’angolo e il Napoli potrebbe ritrovarsi senza Amir Rrahmani sia per il match contro la Fiorentina, sfida in calendario sabato 13 al Franchi, ma soprattutto per il debutto in Champions League, previsto giovedì 18 all’Etihad Stadium, contro il Manchester City di Pep Guardiola. Apprensione dopo quella immagine, diventata immediatamente virale venerdì sera. Il protagonista è Amir Rrahmani che si è toccatola coscia destra nel corso di Svizzera- Kosovo (vinta dai padroni di casa per 4-0).

Rrahmani è diventato il leader della difesa

Il leader della difesa azzurra si è fermato per un fastidio ai flessori e ha chiesto il cambio dopo 18 minuti della ripresa. La dinamica lascia poco spazio alle interpretazioni: si tratta di un infortunio muscolare. Resta ancora da capire l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Il quadro definitivo si avrà soltanto al rientro di Rrahmani dalla nazionale. Il giocatore è in contatto con lo staff medico del Napoli e ha concordato una prima risonanza magnetica con i medici del Kosovo per decidere in merito alla sua presenza in vista della sfida di domani contro la Svezia: il quadro dovrebbe essere più chiaro in mattinata. Rrahmani potrebbe anticipare di qualche ora il suo rientro a Napoli per sottoporsi a nuovi controlli medici e fare il punto della situazione con Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro.