Roma, Ranieri: «Dovremo vendere qualcuno per tenere i conti in regola, altrimenti rischiamo l’esclusione dalle coppe»

Il senior advisor della Roma, Claudio Ranieri, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa. Parlando come al solito con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue. Di seguito le sue parole.

Roma, le parole di Ranieri

«Ormai ho raggiunto un’età in cui devo stare fuori da tutto, posso dare consigli e aiutare. Il campo mi manca ma è giusto così. Mercato? Dovremo stare in regola con i conti. Vedremo prima che cosa faremo in campionato e in Europa League, perché sono tutte entrate che possono portare valori aggiunti. A quel punto valuteremo, è probabile che ci sarà da vendere qualcuno perché non possiamo prendere il cartellino rosso, altrimenti pregiudichiamo quanto fatto in campo. Col cartellino rosso, ad esempio, se ci qualifichiamo in Champions non possiamo disputarla. Quindi dobbiamo tenere i conti veramente a posto».

«Sancho era un impegno molto pesante economicamente parlando, ma i Friedkin pur di accontentare l’allenatore lo avrebbero preso. Certo ci sarebbe stato qualcuno da vendere poi. Ma non abbiamo trovato nessuno che volesse andare via, noi i pezzi pregiati vogliamo tenerceli. Abbiamo aggiunto dei giovani che con il nuovo allenatore saranno valorizzati al massimo. Vogliamo giocatori sì giovani ma anche già affermati, perché ricordiamolo che noi siamo la Roma e qui si viene per vincere, non per partecipare alle coppe. Servono giocatori di belle speranze, per questo abbiamo scelto un allenatore abile in questo».

Leggi anche: Ranieri: «Per la Nazionale ci vuole un uomo libero, io non potevo fare due lavori»

«I Friedkin sono presenti, ve lo assicuro. Non so quante chiamate e videocall abbiamo fatto ogni giorno. Io sto dietro le quinte e cerco di fare nel mio piccolo quanto più possibile per la Roma, lo faccio con tutto il cuore. Non avevo dubbi sull’approccio di Gasperini che è stato ottimo. Sicuramente ci metterà del suo per vincere. Tutti i giocatori dovranno dare il meglio, poi a fine anno vedremo. Tutto dovrà essere proporzionato al Fair Play Finanziario. Tra me, i Friedkin, Massara e l’allenatore c’è sinergia totale. L’obiettivo è di creare le fondamenta, fare il massimo in ogni partita, poi se a fine anno arriveremo in Champions tanto di guadagnato».