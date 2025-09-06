Rashford, il Barcellona sta pensando di restituirlo subito al Manchester United (El Naçional)

Il club si aspettava ben altro rendimento, è timido, impreciso e smarrito. "Deco e Laporta non hanno mai nascosto il loro scetticismo, volevano Nico Williams o Luis Diaz"

Marcus Rashford e il Barcellona. L’ennesima storia per niente appassionante del calciomercato moderno. Coi blaugrana già in difficoltà per tesserare pure i magazzinieri – non ultima la nota vicenda di Ter Stegen che infortunato non ha voluto firmare dei documenti – a causa di Fair play finanziario (che in Spagna esiste ed è rigido) e debiti vari, ora si aggiunge la questione tecnica. Secondo il quotidiano El Nacional, addirittura si starebbe pensando di rispedire l’inglese al mittente (United) poiché nonostante un buon pre-campionato ora starebbe deludendo in queste prime battute della Liga. Capire cosa si aspettassero è cosa dura. Eppure tant’è.

Il Barcellona sta valutando la possibilità di interrompere il prestito di Rashford

“Il Barcellona non nasconde che c’è già un clima di tensione e preoccupazione per Marcus Rashford. Si aspettavano da lui un altro rendimento e un rapido e facile adattamento alla Liga. […] Flick ha dato opportunità all’ex giocatore del Manchester United e dell’Aston Villa, ma lungi dall’aiutare la squadra con la sua velocità e la sua abilità realizzativa, è passato completamente inosservato, dimostrandosi timido, impreciso e completamente smarrito.

Vale la pena ricordare che compirà 28 anni a ottobre e che è arrivato in prestito dall’Old Trafford. A Barcellona non possono aspettare a lungo perché si adatti, e Joan Laporta e Deco non hanno mai nascosto che si è trattato di un’operazione che non li ha convinti del tutto. Perché, fin dal primo giorno, hanno provato (molto ndr) prima a ingaggiare Nico Williams e Luis Díaz, che erano i favoriti, ma che alla fine non sono riusciti ad approdare al Barcellona. Rashford, d’altra parte, era la scommessa personale di Flick, che credeva di poter recuperare la sua versione migliore, come ha fatto con altre stelle del calibro di Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha Dias, Frenkie de Jong o Pedri González.

Se Rashford continuerà a lasciare un’immagine così negativa nei prossimi mesi, il Barça potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rescindere il contratto di prestito con la squadra allenata da Rubén Amorim. In cambio, dovrebbero pagare cinque milioni di euro, la stessa cifra di giugno, se alla fine decidessero di non esercitare i 30 “chili” inclusi nella loro opzione di acquisto”.