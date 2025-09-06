Raphinha, il figlio ignorato da una mascotte del Disneyland Paris: “Spero sia snobismo e non altro…”

Le Parisien: il parco si è poi scusato per la disavventura e ha regalato alla famiglia del giocatore due giornate gratis con mascotte Disney da loro scelti.

L’attaccante del Barcellona Raphinha ha denunciato un episodio di razzismo verso suo figlio avvenuto a Disneyland Paris.

Raphinha ha accusato di razzismo il parco divertimenti Disneyland Paris

Le Parisien scrive sull’accaduto:

Attualmente impegnato nella campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 con il Brasile, l’attaccante del Barcellona ha pubblicato questo venerdì sera su Instagram diversi video di un incidente riscontrato dalla sua famiglia nel parco divertimenti situato a Seine-et-Marne. Si vede nel video un dipendente che ignora totalmente il bambino, mentre quest’ultimo stava cercando di salutarlo. “I vostri dipendenti sono una vergogna. Non dovreste trattare le persone in quel modo, specialmente un bambino. Dovreste rendere felici i bambini, non snobbarli. Preferisco dire che è stato snobismo, per non dire un’altra parola”, ha scritto Raphinha sui social, continuando: “Capisco la fatica di questo lavoro, ma perché sono stati baciati tutti i bambini bianchi e non mio figlio? Voleva solo un saluto e un abbraccio. Fortunatamente per voi, mio figlio non ha capito cosa è accaduto”; in un secondo video c’è il dipendente travestito che ignora consapevolmente il bambino.

Ma la vicenda pare si concluderà con un lieto fine. Il parco divertimenti, come scrive ancora Le Parisien:

si è scusato per l’esperienza vissuta dalla famiglia di Raphinha. “Vogliamo offrire un’esperienza magica a ciascuno dei nostri visitatori senza eccezioni”, hanno spiegato con una nota i direttori del Disneyland Paris. “Siamo in contatto con la famiglia da ieri e abbiamo organizzato due nuove giornate solo per loro con i personaggi Disney a loro scelta”.