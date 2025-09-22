Quanta energia elettrica si consuma con le partite alle 20,45 e quanto si risparmierebbe spostandole alle 15 e alle 12,30?

Caro Napolista, non amo le partite alle 20,45. Ma questo non può bastare a cambiare gli orari. Tuttavia avendo insegnato quarant’anni anni Politica dell’ambiente e essendomi impegnato per altrettanti anni nel tentativo di spiegare i pericoli dell’inquinamento e la necessità di ridurre consumi e sprechi di energie fossili; avendo perfino l’Italia sottoscritto gli accordi di Parigi 2015 che si propongono di ridurre sino a zero questi consumi, eccetera eccetera… mi chiedo quanto si consuma di energia elettrica con le partite alle 20,45 e quanto si risparmierebbe spostandole tutte alle 15 e alle 12,30? Con buona pace di Dazn e Sky! Naturalmente.