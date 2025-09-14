Postecoglou, bentornato in Premier: perde 3-0 con annessi sfottò dei tifosi dell’Arsenal (Telegraph)

Il Nottingham Forest ieri ha perso 3-0 contro l’Arsenal; in panchina c’era il debutto di Ange Postecoglou, che ha sostituito l’esonerato Nuno Espirito Santo. L’ex allenatore del Tottenham non è ancora riuscito a imporre la sua filosofia di gioco alla sua nuova squadra, ma conta di farlo al più presto.

Il Telegraph scrive:

Bentornato, Ange Postecoglou. Un primo match difficile per l’allenatore al suo ritorno in Premier League. Novantacinque giorni dopo la sua uscita brutale dal Tottenham, Postecoglou è tornato con la sua filosofia: linea alta, pressing aggressivo e gioco offensivo, ma potrebbe volerci un po’ per assemblarla al Nottingham Forest. I tifosi dell’Arsenal intanto cantano dopo il terzo gol: «Sei il Tottenham sotto mentite spoglie?». L’allenatore ha svolto una sola sessione di allenamento completa con la sua nuova squadra prima della partita di ieri. Postecoglou ha perso quattro delle cinque partite contro l’Arsenal. Ha dichiarato dopo la partita: «Non posso permettermi di perdere tempo. Non è un progetto facile, ma sono qui per questo. Amo le sfide».

Ci hanno messo un po’ di tempo i tifosi del Nottingham Forest per conoscere Nuno Espirito Santo. Aveva sostituito Steve Cooper, l’uomo che aveva riportato il Forest in Premier League per la prima volta dopo 23 anni, l’uomo il cui nome i tifosi cantavano ancora di recente. Cooper era ed è ancora, probabilmente, il secondo manager più significativo nella storia del club dopo Brian Clough, quindi sostituirlo sarebbe stato per tutti un compito piuttosto impegnativo. Ma Nuno ce l’ha fatta eccome. Ha riportato il Forest in Europa per la prima volta in 30 anni; è stato l’artefice di grandi risultati nella storia recente del club e ha dato ai tifosi ricordi che si porteranno dentro per molto tempo.