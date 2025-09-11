Popović, 19 anni, lascia la Primavera del Napoli e va al Cska

Carneade, chi era costui? Recitava Don Abbondio nei promessi sposi. Ecco che il Napoli si trova in una operazione di mercato che riguarda Matija Popović, trequartista serbo nato ad Altötting, in Baviera, che Transfermarket valuta un milione di euro. In rosa dal gennaio del 2024 nella Primavera, aveva un contratto fino al 2029, ma la sua apparizione in azzurro è stata di quelle che non si ricordano affatto. Il portale serbo Mozzartsport ci informa:

Il Napoli prenderà il 10% del prossimo trasferimento

Il serbo firmerà un contratto quinquennale con il club russo. Il Partizan sembrava un’opzione, c’era la possibilità che Matija Popović tornasse all’Humska quest’estate, tuttavia, troppe persone sono state coinvolte nell’intera operazione e il trasferimento è fallito. Ma è per questo che verrà mandato in Russia. Tutto è finito, scrive Sport Ekspres . La nuova destinazione di Matija Popović è Mosca. Lo prenderà in prestito il Cska, a cui si unisce da svincolato. Il Napoli non riceverà alcun compenso, ma le percentuali sì: avrà il 10% del prossimo trasferimento.

Alla Primavera azzurra solo di transito

Matija Popović è arrivato a Mosca per le visite mediche e, una volta superate, firmerà il contratto e firmerà un quinquennale con il club russo. Ciò che non è andato a buon fine con il Partizan è stato concordato con il Cska. Il giocatore serbo avrebbe dovuto firmare un quinquennale con i bianconeri, ma tutto è saltato perché ognuno ha mantenuto le reciproche posizioni. Il giovane serbo ha trascorso l’estate alla ricerca di un nuovo club, il Napoli lo ha addirittura tesserato per la Primavera, visto che a un certo punto sembrava che sarebbe stato destinato a giocare lì. Ma, alla fine, tutto si è risolto con il Cska e Fabio Celestini, allenatore svizzero nato a Losanna da genitori italiani di Città di Castello, lo guiderà nel prossimo periodo. Dovrà contendere il posto a Ivan Obljakov, Danil Krugovoi, Mateus Alves, Daniel Ruiz.