Napoli promosso in Primavera 1 grazie alla doppietta di Russo contro l’Entella

Il Napoli Primavera è promosso nella massima lega giovanile grazie alla vittoria ai playoff per 2-0 contro l’Entella.

A decidere il match è stata la doppietta al 45esimo e al 55esimo (il secondo gol su rigore) di Lorenzo Russo. La mezz’ala classe 2005 aveva segnato 3 gol e fornito 3 assist in campionato quest’anno.

Prima della partita, disputata allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (NA), era arrivato il messaggio del presidente Aurelio De Laurentiis su X:

Alle 14.30 i nostri ragazzi si giocano la Finale per tornare in Primavera 1. Tutti a Cercola per coronare questa stagione straordinaria! Completiamo l’opera!! Forza ragazzi!

Allo stadio Stirpe di Frosinone c’è stata una partita di beneficenza per Admo (Associazione donatori midollo osseo) con la squadra Napoli Legends formata, tra i tanti, da Careca, Hamsik, Zola.

Gli ex azzurri scesi in campo sono stati: Morgan De Sanctis, Raffaele Di Fusco, Paolo Cannavaro, Fabiano Santacroce, Alessandro Renica, Blerim Dzmaili, Gokhan Inler, Marek Hamsik, Antonio Careca, Gianfranco Zola, Bruno Giordano, Andrea Carnevale, Ruben Maldonado, Francesco Montervino, Luca Altomare, Stefan Schwoch, Giuseppe Incocciati, Emanuele Calaiò.

Prima del fischio d’inizio c’è stato un tributo a Diego Armando Maradona, con Gianfranco Zola entrato in campo con la 10 del Pibe.