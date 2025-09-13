Politano: «Il mister era arrabbiato per gli ultimi 20 minuti. Questo è il suo stile e la sua mentalità»

L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Le parole di Politano

Come gestire Conte, contrariato per il finale?

«Il mister era arrabbiato per gli ultimi 20 minuti. Questo è il suo stile e la sua mentalità, dobbiamo andargli dietro e sappiamo anche noi che dovevamo fare meglio nel fila dopo aver fatto un’ottima partita».

Mantenere la concentrazione nei 90 minuti?

«È stato frutto anche un po’ del risultato, sopra di tre gol siamo calati ma questo non deve succedere. Hanno avuto anche l’occasione del 2-3 e dopo aver dominato potevamo portarla a casa più facilmente»

Stai tirando di più verso la porta?

«Magari un po’ per il gioco, lo sviluppiamo più a destra non avendo l’esterno dall’altra parte. Sono un attaccante e fa piacere fare gol e assist ogni partita».