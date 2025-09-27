Pogacar per battere Evenepoel si è allenato con i taxi e promuove il Ruanda

Surclassato da Remco Evenepoel nella cronometro, Tadej Pogacar è «pronto» a prendersi la rivincita nella gara su strada di domenica ai Campionati mondiali di ciclismo di Kigali e dice di sentirsi «molto meglio» dopo diversi giorni di adattamento alle condizioni. Ne parla rtbf

La sfida tra Pogacar ed Evenepoel

«Quando sono arrivato, ho fatto due giorni di allenamento sulla bici da cronometro prima della cronometro. Non ho trovato il mio ritmo. Da quando sono passato alla bici da strada, è andato molto meglio. Le mie gambe girano bene. Mi sento pronto», ha detto lo sloveno in una conferenza stampa giovedì nel suo hotel. Pogacar è arrivato solo quarto nella cronometro di domenica, dove ha subito l’umiliazione di essere superato da Evenepoel, che era partito con un vantaggio di due minuti e mezzo. «Probabilmente Remco voleva anche vendicarsi della cronometro del Tour de France, dove fu raggiunto da Jonas Vingegaard. Ha cancellato questo brutto ricordo. Domenica, forse, toccherà a me», ha detto, prima di descrivere le particolari condizioni del Ruanda che potrebbero spiegare la sua scarsa prestazione.

Il percorso in Ruanda

«Molte persone trascurano il fatto che siamo in alta quota. Ok, non siamo a 1.800 o 2.000 metri, ma siamo comunque a 1.500 metri e si sente. Il clima non è facile; a volte è caldo e umido. La qualità dell’aria non è delle migliori. È piacevole quando si cammina. Ma in bici si sente la differenza. Sono contento di essere arrivato presto e di essere riuscito ad acclimatarmi alle condizioni», ha spiegato. Il campione del mondo in carica, che è stato visto correre con i taxi in bicicletta durante gli allenamenti – «Ho perso parecchie sfide», ha scherzato – considera l’atmosfera «davvero fantastica». «C’è già molta gente agli allenamenti. I miei allenamenti di martedì e mercoledì sono stati tra i migliori che abbia mai fatto quest’anno. Mi sono davvero divertito.» Ha considerato il percorso di domenica «sulla carta, il più duro da molto tempo». Sebbene «il Monte Kigali sia per lui il posto migliore per attaccare», ha ritenuto di essere un po’ lontano dal traguardo, a 100 km. L’anno scorso, aveva attaccato a questa distanza dal traguardo.

Pogacar ha citato Evenepoel «ovviamente» come i suoi principali avversari, insieme ai suoi compagni di squadra degli Emirati Arabi Uniti Isaac del Toro e Pavel Sivakov, che «stanno andando bene al momento», e Tom Pidcock come i suoi principali avversari.