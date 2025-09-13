Pioli: «Dobbiamo crescere ed approfittare degli errori degli avversari come ha fatto il Napoli con noi»

A Sky: «Il Napoli ha qualità ed è forte. Dopo 15' essere sotto con gli azzurri non è semplice, ma abbiamo continuato ad essere compatti ed abbiamo giocato».

Il tecnico della Fiorentina, Stefano piloti, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli

«Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi, con avversari di qualità e spessore poi gli errori li paghi. Poi è stata difficile, il Napoli ha qualità ed è forte. Dopo 15′ essere sotto con gli azzurri non è semplice, ma abbiamo continuato ad essere compatti ed abbiamo giocato. Nel finale potevamo trovare anche il 2-3, dobbiamo crescere ed approfittare degli errori degli avversari come ha fatto il Napoli con noi»

Soddisfatto?

«Mi aspettavo di avere qualche punto in più in classifica però la squadra nella difficoltà di oggi è stata squadra e ho visto delle buone cose anche in una partita così difficile»

Sui difensori?

«Sul secondo gol di Hojlund non dovevamo tentare l’anticipo e lui è stato bravo a sfruttare i nostri errori. Anche sul primo gol abbiamo sbagliato alcune letture e le paghi. Si cresce attraverso gli errori e noi ne abbiamo fatto qualcuno di troppo, soprattuto all’inizio del secondo tempo. Andare sotto col Napoli non è facile, noi abbiamo lottato, ma loro sono stati più bravi di noi».