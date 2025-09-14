Percassi: «L’Atalanta cerca solo persone che si dedichino al 100% alla causa. Juric è una di loro»

Lookman non è stato convocato da Juric per Atalanta-Lecce, ma non è fuori rosa. Al momento si sta allenando da solo.

Ademola Lookman non è stato convocato da Ivan Juric per Atalanta-Lecce, ma non è escluso dalla rosa. Luca Percassi, amministratore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Lecce:

«Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto dal mister su Lookman, siamo completamente allineati. Sappiamo quanto sia un calciatore fondamentale per noi, ma l’Atalanta, per rispettare i suoi principi chiari e semplici, deve avere giocatori pronti a dare il 100% per la squadra. La scelta di non convocarlo è legata a questo, ora pensiamo al Lecce, perché sarà una gara davvero complicata. Juric rappresenta perfettamente il nostro spirito, ed è per questo che lo abbiamo scelto: i nostri tifosi si aspettano determinate qualità umane, oltre alle capacità tecniche. Andiamo avanti consapevoli di dover essere bravi a coinvolgere tutto il nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto in ogni momento e in ogni partita. Siamo felici di tornare a giocare in casa».

Leggi anche: Juric: «Lookman non sarà convocato. Non devo pregare nessuno»

Secondo La Gazzetta dello Sport, la mancata convocazione arriva dopo un incontro tra il nigeriano e la dirigenza, resosi necessario dopo che venerdì il giocatore si era rifiutato di allenarsi con la squadra, chiedendo di lavorare a parte. La mancanza di serenità di Lookman non riguarda il mercato, bensì motivi personali che lo stanno influenzando, impedendogli di dedicarsi completamente al club. Il 27enne si allena ancora da solo e tornerà in gruppo solo se darà segnali di pieno impegno.