Palestra è nel mirino del Napoli, l’Atalanta lo valuta almeno 25 milioni bonus compresi (Repubblica)

Il terzino classe 2005 è in prestito al Cagliari, dove ha fornito un assist in tre presenze. Difficile prenderlo già a gennaio. Piace anche alla Roma

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo, dal momento che Pasquale Mazzocchi sembra essere sempre più ai margini. Quest’estate gli azzurri avevano imbastito una trattativa con Juanlu Sanchez del Siviglia, senza però arrivare all’approdo definitivo del giocatore in Italia. Per questo, hanno messo gli occhi su Marco Palestra (classe 2005) dell’Atalanta, che attualmente è in prestito al Cagliari.

Palestra dell’Atalanta è finito nel mirino del Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica:

Marco Palestra ha attirato l’attenzione delle grandi del campionato di Serie A. In questo scorcio iniziale di stagione l’esterno di proprietà dell’Atalanta si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari dove ha collezionato tre presenze impreziosite da un assist. Palestra, 20 anni, è in prestito ma l’Atalanta punta molto su di lui tanto da aver già respinto i primi sondaggi di club non solo di A ma anche esteri. In Italia piace tantissimo al Napoli ma anche alla Roma.

Il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis sono pronti ad accontentare Antonio Conte, ma sarà difficile arrivare a Palestra già nella sessione invernale. Attualmente la valutazione è di 25 milioni di euro – bonus compresi – ma il prezzo è destinato a lievitare in caso di una stagione importante. Nelle prossime settimane intanto andranno in scena i primi contatti ufficiali tra il Napoli e l’Atalanta.