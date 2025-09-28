Guai per Milano (assenti anche Rrahmani e Buongiorno) e guai per la Champions visto che Mazzocchi e Marianucci non sono in lista

Olivera e Spinazzola nemmeno convocati, i soliti fastidi muscolari. Gioca per forza Gutierrez

Napoli in emergenza a Milano. Senza i centrali difensivi titolari (Rrahmani e

Notizie in serie, nella giornata della vigilia di Milan-Napoli. Notizie che spuntano come le auto di Olivera e Spinazzola, in uscita dal centro sportivo di Castel Volturno in totale autonomia dopo l’allenamento di rifinitura. Ovvero: i due esterni sinistri non saltano a bordo del bus della squadra diretto a Capodichino per volare a Milano. Fioccano guai come foglie d’autunno: non convocati, entrambi per fastidi muscolari che ovviamente andranno rivalutati in vista della partita di Champions in programma mercoledì al Maradona contro lo Sporting Lisbona.

In Champions – ricorda il Corsport – non ci saranno nemmeno Mazzocchi e Marianucci che sono fuori lista.

A Milano toccherà dunque a Gutierrez:

il mancino spagnolo acquistato ad agosto dal Girona e che finora non ha ancora giocato neanche per un minuto dopo l’intervento alla caviglia destra eseguito a luglio. Accadrà oggi, dovrà colmare il vuoto creato da Spina e Olivera: debutto a San Siro da ricordare. (…) Il sistema, nonostante tutto, non cambierà: 4-1-4-1, il prediletto di questo avvio di stagione, delle cinque giocate tra campionato e Champions. Così declinato dal centrocampo in su: Lobotka in regia; Politano a destra, a tutta fascia; Anguissa, De Bruyne e McTominay a completare la mediana; Hojlund da centravanti. Frank e Lobo rientrano dal 1’ rispetto al Pisa, per gli altri sarà una conferma.



Emergenza Napoli: fermi anche Olivera e Spinazzola, oltre a Buongiorno e Rrahmani (Sky Sport)

Napoli sempre più in emergenza in vista della partita di domani sera a Milano contro il Napoli. Non solo Conte ha perso Buongiorno e Rrahmani come anticipato in conferenza stampa. In conferenza Conte ha parlato di altri problemini. Sky ha svelato di cosa si tratta. Non ci saranno né Olivera né Spinazzola. Quindi il Napoli non ha il terzino sinistro. I due saranno preservati per il match di Champions di mercoledì contro lo Sporting. Arruolabile invece Di Lorenzo che in Champions non ci sarà dopo l’espulsione a Manchester. Bisognerà vedere se Conte cambierà schema di gioco, o magari farà esordire Gutierrez.

Rrahmani non ce la fa, il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus (Gazzetta)

Rrahmani non ha recuperato. Sembrava che dovesse esserci lui al centro della difesa nella sfida di domani sera a Milano e invece il kosovaro non ha recuperato del tutto. Conte deciderà che cosa fare, al momento è considerato in panchina. E quindi il Napoli va a giocarsi la sfida coi rossoneri con una coppia difensiva quasi inedita, con Beukema e Juan Jesus.