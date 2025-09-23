Senza il belga, lo scozzese è arrivato 18esimo al Pallone d'oro. Con lui, è sparito. Il Napoli oggi è una squadra di potere (parola che i napoletani detestano)

Non sempre ci sarà Mazzoleni a salvare il Napoli. Conte stia attento ad Allegri e risolva il pasticcio De Bruyne-McTominay

Il Napoli è in fuga solitaria. Antonio Conte sta al campionato italiano come Eddy Merckx, detto il cannibale, stava al ciclismo dei suoi tempi. Il ciclista belga, ricercatissimo quando si giocava alle biglie in spiaggia, era soprannominato il cannibale. È un vezzeggiativo che potremmo serenamente attribuire a Conte. Se c’è lui in campionato agli altri rimangono solo le briciole. Ma Conte stia attento a Max (Allegri). Già Contro il Pisa il Napoli ha messo in evidenza molte fragilità di squadra, sia fisiche che di confusione. Allegri e Landucci avranno preso appunti, domenica a San Siro ci sarà da ballare. Si ballerà soprattutto visto lo stato di forma di una difesa che in tre partite ha subito cinque gol, non certo numeri contiani. L’ultima volta i toscani nerazzurri al San Paolo, in serie a, misero alle corde un Napoli in disfacimento dopo anni orgiastici. Dopo ben trentacinque anni le cose non sono cambiate. Il Pisa non ha fatto punti al San Paolo per mancanza di esperienza e malizia, ma li avrebbe meritati. Questa volta il Var è stato indulgente con la difesa del Napoli , che ha giocato ad “affonda il pisano”, senza pagare troppe conseguenze. Una squadra d’altro rango sarebbe uscita dal campo con almeno un punto, se non tre.

Al Napoli è bastata la gita a Manchester, che l’ha vista ovviamente perdente, non sia mai si imponga in Europa, per rimanere sulle gambe. Di Lorenzo e De Bruyne, che ieri sera avrebbe meritato meno minutaggio rispetto a Manchester, hanno impressionato per affanno e scarsa lucidità. Non sono gli unici ad aver sofferto. Ma sono quelli che hanno sofferto maggiormente. Per respirare un po’ De Bruyne spesso si abbassava fin quasi sulla linea di difesa per godere di meno traffico cercando il pallone giusto da infiltrare nella parte di campo nerazzurra. Se il belga non fa gol, il Napoli gioca con un uomo in meno. Certamente con lui il Napoli sembra aver trovato un rigorista affidabile. Ma ieri non un’idea, non un lampo, non una giocata. Eppure, ripetiamo, a Manchester la sua partita è durata appena 20′. Stanco non avrebbe dovuto esserlo. In più la presenza dell’ex city, che pascola nelle stesse zolle offensive di Scott, ne inficia le prestazioni, che senza De Bruyne è arrivato diciottesimo al Pallone d’oro 2025. Nel 2026 se continuerà a dover fare da scudiero allo stanco belga, rimarrà certamente fuori dalla classifica dei migliori calciatori europei. Ed i dodici gol in campionato della passata stagione saranno solo un lontano ricordo.