Il Napoli ha comprato tanti calciatori, spendendo tanto, ma si tratta di calciatori meno forti (tranne De Bruyne) di quelli che erano titolari. La domanda semmai è: De Laurentiis ne è consapevole?

Conte sarà urticante ma ha ragione quando dice che il grande mercato è un’altra cosa

La premessa è d’obbligo: lo sappiamo che Antonio Conte, come quasi tutti gli allenatori (il 98% degli allenatori), ha una spiccata tendenza a diluire le proprie responsabilità. Lo fanno praticamente tutti. Lo fanno perché non vogliono sentirsi spalle al muro. E Conte lo ha ripetuto stasera dopo il 3-2 al Pisa. Ha smontato il concetto che da quest’estate accompagna il Napoli. E cioè che abbia fatto un grande mercato. Stasera lo ha detto in modo fin troppo chiaro: «Abbiamo comprato tanti giocatori, nove. Ma il grande mercato è un’altra cosa. I calciatori importanti costano 50-60-70 milioni». E anche di più aggiungeremmo.

Dichiarazioni che possono risultare fastidiose, urticanti. Ma è impossibile dargli torto. Il Napoli ha operato molto bene sul mercato. Probabilmente nell’unico modo possibile. Perché non può acquistare calciatori da ingaggi faraonici. È vero che ha portato in città calciatori per allungare la rosa. Però è altrettanto vero che sono calciatori – ad eccezione di De Bruyne – che non rubano il posto a chi era titolare lo scorso anno. Una squadra si rafforza quando acquista giocatori più forti di quelli che sono nella formazione titolare. Il Napoli di fatto non aveva panchina e ora ce l’ha. È un’altra cosa, appunto.

Piuttosto, la domanda è un’altra? Poiché lo sforzo societario è stato importante, la domanda è: De Laurentiis è al corrente del pensiero dell’allenatore? Ossia, è conscio che nonostante i tanti soldi spesi, non si tratta di un mercato importante? Questo magari è il punto. Secondo noi la risposta dipenderà dai risultati: se il Napoli andrà bene, la risposta sarà sì e nessuno polemizzerà. Se le cose dovessero invece andare non benissimo, comincerebbero i problemi. Nel calcio è tutto molto semplice. Sta di fatto che De Laurentiis i soldi li ha spesi. E pure tanti. Fin qui, rimanere in silenzio si è rivelata la scelta migliore. Conte gli ha portato uno scudetto che nessun altro allenatore avrebbe vinto. Conviene perseverare. Il presidente lo sa fin troppo bene. È innanzitutto un imprenditore. Quando ha vestito i panni del tifoso e non quelli del capo azienda, è finita malissimo.