Mazzoleni imbarazzante al Var, meno male che è lì per aiutare. Manca un rigore al Pisa, forse due (Corsport)

Mazzoleni imbarazzante al Var, meno male che è lì per aiutare. Manca un rigore al Pisa (Corsport)

Corposa rubrica del Corsport dedicata alla moviola di Napoli-Pisa. Manca certamente un rigore per la squadra di Gilardino.

Scrive Edmondo Pinna:

Difficile tratteggiare la prestazione di Crezzini, che è giovane e dunque si potrebbero trovare attenuanti (ne ha poche, eh?). Più facile definire quella del Var, Mazzoleni: imbarazzante. E dire che era stato messo lì apposta, d’aiuto. Com’era il detto? Dai nemici mi guardi Dio che ….. Tre episodi in area del Napoli: un’interpretazione cervellotica sul primo, aggettivi irriferibili sul secondo. Il terzo è il meno punibile di tutti. Che dirà Rocchi? Non che è soddisfatto per l’operato della squadra arbitrale (tutto ha una decenza).



Meno rigore

Partiamo dalla fine: tiro di Canestrelli, a meno di un metro c’è Beukema, il pallone gli batte sulla ginocchio sinistro (quindi il pallone aumenta velocità) e va sul braccio destro che è largo, ma – visto l’intervento – serve all’equilibrio. Crezzini fischia il rigore, il meno punibile.



Clamoroso

Due azioni prima del gol del Napoli (dunque non c’entra nulla con l’APP), Di Lorenzo allunga su Akinsanmiro, senza toccare il pallone ma sgambettandolo: Crezzini perde tutto, Mazzoleni decide che non vale la pena l’Ofr.



Cervellotico

Leris cade a terra, il pallone gli finisce sulla mano destra in appoggio, si rialza proprio su quel braccio, viene affrontato da De Bruyne che gli pesta il piede. Episodio che sfugge a tutti, non a Mazzoleni che chiama Crezzini all’Ofr: il pestone è netto, ma prima fa vedere al giovane collega il tocco di mano. Unica spiegazione possibile, nel cervellotico processo decisionale, è che quel braccio in appoggio, di solito non punibile, sia stato considerato tale perché porta ad un vantaggio per l’attaccante.



Offside

Annullato un gol al Napoli: sul lancio di Elmas, Höjlund ha mezza spalla in offside.



No rigore

Testa di Lusuardi, fianco (e braccio comunque al corpo) di Beukema. Marin tocca il piede di Höjlund: rischio.

Var: Mazzoleni

3.5 Detto tutto.

Scrive la Gazzetta:

Al 7’: a braccio fermo e già in appoggio, Leris viene colpito dal pallone, l’azione prosegue e il pisano subisce un pestone in area da De Bruyne. Il Var richiama l’arbitro: chiamata errata. Il braccio non è da punire: era rigore per il Pisa. Prima dell’1-0, due contatti in areaNapoli: niente rigore. Al 14’ st penalty per i toscani: la deviazione stravolge la direzione ma la palla impatta il braccio già largo di Beukema, postura punibile. Nel finale, fallo di Angori su Politano? No, svista. Gialli ok