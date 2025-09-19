Noah Lyles raccontato dalla madre: «Ha sofferto. Abbiamo una storia familiare di depressioni» (L’Equipe)

Oggi ha vinto il quarto oro sui 200 metri: «Molte cose erano complicate: elezione di Trump, Covid, violenze. Ora consulta tre professionisti diversi»

Noah Lyles oggi ha vinto, correndo in 19”52, il suo quarto titolo mondiale consecutivo sui 200 metri, un traguardo che prima di lui era riuscito solo a Usain Bolt. Lo hanno accompagnato sul podio il connazionale Kenny Bednarek (19”58) e il giovane giamaicano Bryan Levell (19”64).

Lyles ha in totale sette medaglie d’oro e – scrive L’Equipe – si afferma negli anni come una delle poche star del suo sport. Personalità carismatica e dotata di un vero senso dello spettacolo, l’americano, 28 anni, ama mettersi in scena, non sempre con moderazione. L’Équipe ha intervistato sua madre, il suo allenatore, il suo agente e un compagno di allenamento per saperne di più.

Il suo allenatore: « Noah Lyles è rimasto lo stesso di prima »

Lance Brauman, l’allenatore del campione olimpico, secondo L’Equipe non è il tipo che ama mettersi in mostra.

Si sente più a suo agio sulla pista di Clermont (Florida), dove allena quotidianamente Lyles, guidando un gruppo di sprinter. Da dieci anni assiste alla crescita del quadruplo campione del mondo dei 200 metri.

«Non è cambiato con il successo. Ci sono più richieste e sponsor, quindi cerchiamo di gestirle per non compromettere il programma di preparazione e gare. Ma è lo stesso ragazzo di prima: ama allenarsi, correre, lo sport e la competizione».

Il personaggio pubblico è lo stesso anche in privato? «Il suo lato pubblico fa parte di lui, ma è anche un ragazzo normale. Talentuoso e molto veloce. Oggi, con i social, uno sportivo deve condividere parte della sua quotidianità. Quando finirà la carriera, lo vedrei bene nel mondo dello spettacolo».

La madre: «ora consulta tre professionisti diversi »

Sempre presente, la madre di Noah Lyles, Keisha Caine Bishop, ex atleta universitaria di buon livello sui 400 metri, si è soffermata sul 2021, un periodo difficile per Lyles, durante il quale ha affrontato la depressione:

«Molte cose erano complicate: elezione di Trump, Covid, violenze. Noah ha sofferto. Abbiamo una storia familiare di depressioni. Ha lottato, ma a volte si è sentito sopraffatto. Andare da specialisti è stato essenziale. Ora consulta tre professionisti diversi. Tutto ciò che accade dentro, si vede fuori».

Avvocato e agente di Boston, Mark Wetmore ha fondato 30 anni fa la sua agenzia di rappresentanza sportiva, e Noah Lyles è uno dei suoi clienti più celebri.

«È il più importante dalla pensione di Usain Bolt”, dice Wetmore. “Di solito a ottobre le richieste si calmano, ma dal 2023 non si è mai fermato. Non ha mai potuto davvero staccare».

E prosegue: «È diverso dalla maggior parte degli atleti che ho seguito. Si mette in mostra, ha tanta energia fuori pista. Adora lo sport e vuole migliorare. È talvolta criticato, ma tutto ciò che fa è sincero».