Nico Gonzalez non era nei piani dell’Atletico Madrid: lo hanno preso solo perché stanno andando male (El Paìs)

Anche Raspadori tra i nuovi acquisti che fin qui non hanno convinto. I brutti risultati in avvio hanno spinto il club a prendere l'argentino in prestito con opzione di riscatto per 30 milioni

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio. L’ex Fiorentina lascia così la Juve dopo una stagione in chiaroscuro. El Paìs scrive sull’affare che a quanto pare non era previsto.

Nico Gonzalez va all’Atletico Madrid: non era nei piani del club

“Con due punti su nove dopo la sconfitta contro l’Espanyol (2-1) e i pareggi con Elche (1-1) e Alavés (1-), l’Atlético Madrid è nervoso. Il prestito con opzione di riscatto per circa 30 milioni di euro dell’esterno argentino Nico González (27 anni) dalla Juventus è una risposta alle preoccupazioni per il deludente inizio di stagione da parte della società”.

“Fatta eccezione per l’infortunato Baena e per Hancko restano dubbi se gli altri acquisti (Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri, Pubill) abbiano la profondità e la qualità necessarie per formare una squadra che possa aspirare a vincere titoli. Simeone si chiede anche se riuscirà a ottenere il massimo da questa rosa. I risultati hanno deluso le aspettative nelle prime tre partite di campionato e, con un calendario impegnativo nelle prossime settimane costellato da avversari ostici (Liverpool, Villarreal e Real Madrid), il club è stato costretto a fare un acquisto che non era nei suoi piani”.

“Due settimane fa, il presidente Enrique Cerezo ha annunciato, durante la presentazione di Raspadori, che il mercato era già chiuso per l’Atlético. Anche il club ha ribadito le parole di Cerezo. Ha persino ammesso di aver interrotto i contatti con Nico González una volta finalizzato l’acquisto del nazionale italiano. L’operazione ha subito un’accelerazione negli ultimi giorni. Simeone aveva lasciato intendere che non era ancora chiuso il mercato nella conferenza stampa di vigilia del match contro l’Alaves. Solo tre giorni dopo, Nico González ha superato le visite mediche e il suo acquisto è stato ufficializzato”.