New York è un torneo-giungla: i fan provano a “borseggiare” Sinner in campo (VIDEO)

Gli Us Open sono notoriamente un torneo-giungla: a New York i tifosi del tennis sono notoriamente rumorosi, scostumati. Ma mai nessuno aveva provato a “scippare” il numero uno del mondo mentre è ancora in campo. Al confronto quel ceo polacco diventato viralissimo per per aver rubato un cappello a un bambino è nulla.

E’ successo che Jannik Sinner, dopo la comodissima su Bublik, è andato a bordo campo per dare il suo asciugamano a un tifoso. Mentre era distratto, un altro si è sporto e ha cercato di aprire e frugare nella sua borsa. La sicurezza è ovviamente intervenuta. Sinner si è girato, mentre i tifosi ritraevano le mani.