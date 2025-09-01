Il Ceo che ruba cappellini ai bambini (agli Us Open) costretto alle pubbliche scuse: il titolo della società bombardato di commenti negativi

Piotr Szczerek ha chiesto scusa. Il Ceo dell’azienda polacca di pavimentazione Drogbruk era stato filmato mentre rubava il berretto che Kamil Majchrzak stava porgendo a un bambino sugli spalti agli Us Open, una sequenza che è diventata virale e ha scatenato numerose reazioni d’odio nei confronti del milionario. Ad un paio di giorni dal misfatto e dopo che le immagini avevano girato il mondo, Szczerek ha pubblicato un post di scuse.

L’indignazione del popolo degli Us open spinge alle scuse

“Vorrei scusarmi inequivocabilmente con il ragazzo, la sua famiglia, così come con tutti i tifosi e con il giocatore stesso”, ha scritto in una dichiarazione pubblicata sui suoi social media.

Il video aveva mostrato il ragazzino visibilmente turbato e ha scatenato un’ondata di indignazione, con Szczerek definito, secondo l’Us Sun, “l’uomo più odiato di internet”. Nella dichiarazione, Szczerek ha affermato di aver frainteso il gesto del giocatore. Ha spiegato che, nell’eccitazione del momento, ha pensato che Majchrzak stesse porgendo il berretto a lui e ai suoi figli, che in precedenza gli avevano chiesto un autografo. Il che ovviamente è una palese bugia.

«Il mio non era un furto, è stato gesto istintivo, pensavo fosse per i miei figli»

«Oggi so di aver fatto qualcosa che sembrava un furto intenzionale ai danni del bambino”, ha scritto. «Non è mai stata mia intenzione, ma ciò non cambia il fatto che ho ferito il bambino e deluso i fan».

Il Ceo ha confermato che il cappello è stato restituito e che si è scusato personalmente con Brock e la sua famiglia. Ha anche sottolineato che né lui né la sua famiglia avevano rilasciato altri commenti online. Respingendo diverse false dichiarazioni di scuse circolate prima del suo post ufficiale.

Scrive Il Sun:

Szczerek ha confermato le reazioni negative nei confronti della sua azienda. Il titolo di Drogbruk su Google è crollato dopo essere stato bombardato da commenti negativi, mentre la sua pagina Trustpilot è stata chiusa a causa dell'”attenzione dei media”. «Per anni, io e mia moglie abbiamo sostenuto bambini e giovani atleti», ha detto. «Ma questo momento mi ha mostrato come un errore possa vanificare anni di buona volontà. È una dolorosa ma necessaria lezione di umiltà». Nel frattempo, Majchrzak stesso ha contattato Brock dopo l’incidente. Il tennista professionista 29enne ha incontrato il ragazzo di persona e ha condiviso una foto con lui, definendolo “un incontro molto piacevole” e un’opportunità per contribuire a sistemare le cose.