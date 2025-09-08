«Negoziatore implacabile, eroe dei conti a posto, abrasivo»: perché Levy sembra De Laurentiis (Times)

Il ritratto firmato da Simon Jordan, ex presidente del Crystal Palace: "Per i suoi giocatori pagavi il prezzo che voleva lui e stop. Ha preso Conte e Mourinho. Un uomo onesto in un'attività spesso disonesta"

“C’è un motivo per cui è durato così a lungo al Tottenham Hotspur, e per cui i tifosi degli Spurs hanno molto di cui essere grati. Negoziatore duro, implacabile e impassibile. Il metodo di Levy era quello di avanzare a piccoli incrementi. Diecimila dollari qui, ventimila dollari là. Sembrava più un ispettore delle tasse. Se volevi il giocatore, pagavi il suo prezzo. Semplicemente così. Non batte ciglio, non si ammorbidisce, non ti cede mai di un centimetro a meno che non gli faccia comodo, ma questo lo ha reso incredibilmente efficace per il Tottenham”.

Anche Sir Alex Ferguson si è lamentato, “diceva che avere a che fare con lui per Dimitar Berbatov è stato più doloroso dell’operazione all’anca. Ma questo la dice lunga più sull’arroganza del Manchester United che sulla testardaggine di Daniel. Lo United era abituato a prendere chi voleva, quando voleva, ma Daniel è rimasto saldo. La sua tempra ha protetto il Tottenham più e più volte. È un uomo molto razionale, impassibile e diretto. Un uomo onesto in un’attività spesso disonesta”.

“Questa non è una magistrale capacità di concludere affari, è disciplina di base. Rara nel calcio odierno, dove i club sono gestiti da miliardari e stati nazionali che non esitano a buttare via soldi. Era un genio nel vendere giocatori perché manteneva quella linea”.

Levy “era uno degli ultimi baluardi di quella tradizione, ora sostituita da un’ondata di stati nazionali, oligarchi e proprietà di più club, che non si preoccupano più di profitti e perdite. Daniel è quasi diventato l'”Arsène Wenger dei presidenti”, aggrappandosi ostinatamente all’idea della sostenibilità come trofeo. Ha costruito uno degli stadi e dei centri di allenamento migliori al mondo e ha lasciato il Tottenham finanziariamente stabile, il cui valore è salito da 80 milioni di sterline a oltre 3 miliardi di sterline sotto la sua guida. Con investimenti esterni minimi. Un vero successo”.

“Dopo il quasi fallimento con Mauricio Pochettino, Levy ha assunto due degli allenatori più vincenti e difficili del calcio mondiale, José Mourinho e Antonio Conte, nel tentativo di superare il limite e vincere qualcosa, per una volta. Non ha funzionato. Raramente si pensa a breve termine. In ogni caso, Daniel sapeva che era inutile cercare di competere con i miliardi che venivano investiti altrove. Molto meglio costruire solide fondamenta, che i futuri proprietari del Tottenham avrebbero potuto impiegare per dare la caccia ai fondi sovrani nella stratosfera sportiva, se lo avessero voluto”.