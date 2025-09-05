Tottenham, Daniel Levy si dimette dopo 25 anni: diventerà una nuova colonia araba?

Chi è Daniel Levy? (Guardian)

David Pleat, ex collaboratore di Daniel Levy, racconta ai lettori del Guardian i suoi ricordi e il suo giudizio sull’uomo, oltre che del presidente:

“L’eredità di Daniel Levy è quel magnifico stadio e un campo di allenamento senza rivali. Ha ottenuto le finanze richieste a un tasso di interesse che il club poteva far fronte e ha affrontato i ritardi causati da questioni che coinvolgono il consiglio locale.

È stato allo stesso tempo difficile per gli Spurs raccogliere fondi per permettersi i salari esorbitanti pagati ai giocatori e le enormi commissioni di trasferimento. Ma Levy ha riconosciuto che devi gestire un club in modo sostenibile in base alle sue risorse e che è molto difficile competere con i mega-soldi in alcuni club.

Anche se Levy aveva la reputazione di un negoziatore duro, non era più duro di qualsiasi altro presidente che ho incontrato. Ha sempre cercato di ottenere l’offerta migliore per il club, e se un trasferimento era raccomandato e possibile, ha fatto del suo meglio per assicurarlo. Molti sostenitori considerano la vittoria come l’unica cosa che conta ma, in generale, il tifoso per strada non capisce le complessità della gestione di un club. I fan vogliono sempre di più, ma non è così facile.

Lascia il ruolo esecutivo di alto livello con gli Spurs riconosciuti come uno dei club meglio gestiti della Premier League e beneficiando di una maggiore esposizione. Qualunque cosa dicano i critici di Levy, ha lavorato molto duramente per fare del suo meglio in ogni momento.”

Ora il Tottenham è in vendita? (Telegraph)

The Telegraph scrive:

“L’uscita shock di Daniel Levy dalla carica di presidente del Tottenham Hotspur ha riacceso le voci di una possibile vendita del club da parte di Enic – controllata dal trust della famiglia di Joe Lewis. Gli Spurs sono da tempo oggetto di speculazioni su un cambio di proprietà, e lo stesso Levy aveva rivelato l’anno scorso che erano in discussioni con potenziali investitori nel tentativo di capitalizzare sul loro potenziale a lungo termine.”

Ecco, secondo Telegraph Sport, alcuni dei possibili candidati all’acquisto del Tottenham se Enic decidesse davvero di vendere:

Qatar

“Qsi (Qatar Sports Investment) aveva già mostrato interesse per un possibile investimento negli Spurs e per un accordo sui naming rights del Tottenham Hotspur Stadium. Possiede il Paris Saint-Germain e una quota di minoranza nel club portoghese Braga. Qualsiasi altro investimento in un grande club europeo dovrebbe essere contenuto, per evitare problemi con le regole Uefa sulla multiproprietà.”

Arabia Saudita

“Al momento non ci sono interessi noti dal Qatar, ma il ministro dello sport saudita, il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, aveva dichiarato nel 2022 che il governo avrebbe sostenuto qualsiasi offerta da parte del settore privato per un club di Premier League. Le regole della Premier League, tuttavia, vieterebbero a Pif di investire direttamente negli Spurs a causa della sua proprietà del Newcastle United.”

Jahm Najafi

“Il miliardario irano-americano era stato accostato agli Spurs due anni fa, con l’idea di presentare un’offerta. Najafi è presidente della società di private equity Msp Sports Capital, in passato collegata anche all’Everton. Msp ha acquistato il 15% del team di Formula Uno McLaren per 185 milioni di sterline nel dicembre 2020 e possiede anche quote nei club spagnolo Alcorcón, belga Beveren e tedesco Augsburg.”