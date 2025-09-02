Ndoye, l’intermediario: «Il Napoli ha voluto chiudere prima per Lang, Beukema e Lucca»

Dan Ndoye e il Napoli sono stati protagonisti negli ultimi mesi della telenovela di mercato probabilmente più lunga in orbita azzurra. L’esterno svizzero, molto stimato sia da Conte che da Manna, rappresentava il primo nome per la fascia sinistra partenopea. Poi, però, un po’ le eccessive pretese economiche del Bologna, un po’ l’inserimento fulmineo del Nottingham Forest hanno fatto sì che il calciatore finisse a giocare in Premier League. A ricostruire le dinamiche della vicenda ci ha pensato Lodovico Spinosi, intermediario dell’attaccante, in un suo intervento ai microfoni di Radio Crc.

Nodye, le parole dell’intermediario

«Manna provò a prenderlo a gennaio e in quel momento storico non c’era ancora il Nottingham. Dopo di che ci fu un’ulteriore opportunità quest’estate ma le tempistiche si sono dilungate troppo e alla fine quando si presentano realtà economicamente di alto livello come quella della squadra inglese, tutto cambia improvvisamente», ha esordito Spinosi.

Del resto, la compagine di De Laurentiis era impegnata anche su altri fronti. «Il Napoli ha concluso prima le operazioni per Noa Lang, Beukema e Lucca. Comprendo le difficoltà che ha vissuto il club, ma si poteva fare qualcosa di diverso per portare il giocatore a Napoli. Sicuramente le tempistiche sono da recriminare. Se la trattativa con il Napoli fosse stata avviata venti giorni o un mese prima, sarebbe potuta finire diversamente», ha sottolineato Spinosi.

Dal mancato trasferimento in azzurro all’approdo in Premier League: Ndoye ha cominciato la sua esperienza tra le fila del Nottingham Forest con un gol e un assist nelle prime tre apparizioni ufficiali.

«Si sta adattando ad un campionato diverso, superiore al nostro. Per il campionato italiano è un peccato aver perso un giocatore come lui, ma sono le leggi del mercato e quando un giocatore come lui esplode, va direttamente sul mercato. Oggi Ndoye è in un club importante nel campionato più importante al mondo. Il Nottingham Forest è un club serio che ha investito molto per competere. Il giocatore dopo un anno di ambientamento è esploso in Italia e sono sicuro che farà bene anche in Inghilterra», ha concluso l’intermediario.