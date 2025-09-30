Fuori Rrahmani e Buongiorno per problemi muscolari. Di Lorenzo squalificato, Mazzocchi e Marianucci non sono stati inseriti nella lista Uefa

Napoli, emergenza difesa anche contro lo Sporting ma possono rientrare Spinazzola e Olivera (Corsport)

L’emergenza difesa del Napoli non è finita ma almeno in Champions potrebbero rientrare Spinazzola e Olivera che oggi sosterranno il provino per capire se potranno essere convocati per il match di domani sera.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Conte spera di recuperare Spinazzola e Olivera per la partita di domani contro lo Sporting Lisbona per l’esordio al Maradona in Champions League dopo il ko dell’Etihad. Oggi proveranno a tornare in campo per capire se potranno farcela a rientrare nell’elenco dei convocati e anche a giocare. Fiducia moderata. Vorrebbe dire rendere l’emergenza in difesa, già di per sé pesante, un po’ più morbida con il rientro di due esterni. L’elenco è già lungo: Rrahmani e Buongiorno sono out per problemi muscolari e il loro ritorno è previsto dopo la sosta di ottobre. Di Lorenzo sarà assente per squalifica dopo il rosso contro il Manchester City. Mazzocchi e Marianucci non sono stati inseriti nella lista Uefa.

Napoli, Beukema è l’unica certezza in difesa contro lo Sporting in Champions (Gazzetta)

Il Napoli mercoledì affronterà lo Sporting Lisbona per il secondo match di Champions League della stagione. Gli azzurri dovranno sopperire alle mancanze in difesa, dato che Giovanni Di Lorenzo è squalificato e Rrahmani e Buongiorno saranno indisponibili. Ieri contro il Milan ha giocato Marianucci per risparmiare Beukema, ma l’ex Empoli non è in lista Champions. Da sciogliere il dubbio anche su chi sostituirà il capitano azzurro.

La Gazzetta dello Sport scrive:

La serata di Milano ha dato risposte negative per quanto riguarda i singoli e in ottica Champions League è logico aspettarsi una nuova mini-rivoluzione. Scontata la presenza di Beukema al centro della difesa: l’olandese ieri è stato risparmiato anche per non rischiare. E Marianucci, ieri al debutto, non è in lista Champions, quindi indisponibile per lo Sporting. Conte spera quantomeno di recuperare Spinazzola, che potrebbe giocare a destra in luogo di Di Lorenzo, con la conferma di Gutierrez a sinistra. Lo spagnolo contro il Milan è apparso ancora timido, ma ci sta. Ma, se dovesse recuperare anche Olivera, toccherà con ogni probabilità all’uruguaiano prendersi un posto da titolare in corsia.