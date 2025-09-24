Mourinho: «Il protagonista è stato il Var, l’arbitro non ha avuto personalità». E gli arbitri portoghesi lo denunciano

Dopo l'1-1 col Rio Ave ha attaccato il Var e ha detto che l'arbitro non ha avuto personalità. L'associazione lo ha deferito alla commissione disciplinare

José Mourinho ha cominciato in litigare anche in Portogallo. Seconda partita sulla panchina del Benfica e pareggio interno contro il Rio Ave: 1-1. Benfica in vantaggio con Sudakov, poi nel recupero pareggio del Rio Ave con un gran gol di Andre.

A fine partita, Mourinho ha attaccato la direzione arbitrale.

«Abbiamo segnato un gol che è stato annullato perché un dito del piede ha pestato un altro dito. Non mi piace questo tipo di calcio, ma se è il nuovo tipo di football dobbiamo accettarlo», ha detto a proposito del gol annullato ad António Silva. Ha detto che il Var ha voluto essere il “protagonista” del match. «Il protagonista della partita è finito per essere l’uomo che era nella sala Var quando ha chiamato l’arbitro per vedere quel che noi abbiamo visto, ma poi l’arbitro (Sérgio Guelho) ha dimostrato di non avere personalità, come spesso accade».

Per queste dichiarazioni. l’Apaf ossia l’Associazione portoghese arbitri professionisti ha presentare un reclamo contro Mourinho alla commissione disciplinare della federcalcio portoghese . A riportare la notizia è stata prima Antena 1 e poi A Bola.

Mourinho: «Il Benfica non può perdere come ha perso contro il Qarabag. Sono diventato più altruista» (la sua presentazione)

José Mourinho è intervenuto per la prima volta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Benfica. Di seguito gli estratti più significativi delle sue dichiarazioni, a partire dalle sue aspettative passando alle motivazioni che lo spingono, critiche a parte.

«Provo tante emozioni, ma l’esperienza mi aiuta a controllarle. Voglio ringraziarvi per la vostra fiducia. Essendo portoghese, ovviamente non c’è nessuno che non conosca la storia e la cultura del Benfica e di questo club, ma voglio chiarire che devo essere in grado di bloccare tutte queste emozioni e vedere il Benfica in modo molto semplice. Sono l’allenatore di uno dei club più grandi del mondo! Voglio concentrarmi su questa missione, concentrandomi non sulle difficoltà ma sul piacere del lavoro di allenatore, concentrandomi su qualcosa di entusiasmante. Sono passati 25 anni, ma non sono qui per celebrare la mia carriera. Sono 25 anni in cui ho avuto l’opportunità di lavorare per i più grandi club del mondo. Voglio dirvi, come rappresentante dei tifosi del Benfica, che nessuno dei club che ho avuto l’opportunità di allenare mi ha motivato più di essere l’allenatore del Benfica. La promessa è chiara: vivrò per il Benfica, per la mia missione. Sono uscito di casa e ho detto “ci vediamo domenica”. È un grandissimo onore.»

Rui Costa ha affermato che il prossimo allenatore del Benfica dovrà avere un profilo vincente. Mourinho come pensa di vincere con il Benfica?

«Per alcuni, ho due curriculum: uno che è durato un certo periodo e un altro che, per altri, rappresenta una fase meno fortunata della mia carriera. La mia sfortuna è che negli ultimi cinque anni ho giocato due finali europee. Ma non sono importante; sono in una fase in cui sono più altruista, meno egocentrico e concentrato sulla gioia che posso portare agli altri. Non sono importante io; ciò che conta sono i tifosi del Benfica. Sono qui per servire, per far vincere il Benfica. Il Dna del Benfica è vincere. Mi identifico fortemente con la cultura, il profilo e le persone che amano il calcio. La gente vuole vincere, ma vuole sentirsi parte dello sforzo, della mentalità, del sacrificio. Siamo privilegiati, ma per 90 minuti rappresentiamo queste persone.

Nutro un enorme rispetto per la mia professione, ma nutro anche un enorme rispetto per il mio club. Ieri ero accompagnato da alcune motociclette della Tvs; i tifosi del Benfica saltavano sulla strada, ti dà la pelle d’oca. 25 anni ai massimi livelli non mi hanno reso immune a tutto questo. Non vinceremo sempre, ma non possiamo perdere come due giorni fa (la sconfitta 2-3 in casa in rimonta, in Champions, contro il Qarabag, ndr). Questo non è il Benfica. Il Benfica è la squadra che ha giocato 30 minuti contro il Fenerbahçe, la squadra che ha giocato a Istanbul con un uomo in meno ed è riuscita a ottenere un risultato positivo. Questo è il Benfica in cui mi identifico. Ho una partita tra 48 ore, affronterò i giocatori che stanno recuperando, devo puntare il dito, ma con molta delicatezza, non posso essere radicale. Dobbiamo partire da questo profilo a livello emotivo, scendendo in campo sapendo che siamo milioni e pensando a loro. Dal punto di vista tattico, ci punterò il dito, ma in modo molto controllato. Il mio predecessore ha fatto un ottimo lavoro.»

Per chi ha vissuto quella conferenza stampa del Mourinho di 25 anni fa… c’era angoscia nell’aver lasciato il Benfica in quel modo?

«Cerco di bloccare questi sentimenti, ed è importante farlo. Sono due fasi diverse, non solo nella mia carriera, ma anche nella mia vita di uomo. È stato l’inizio della mia carriera, e ora sono in un momento di grande maturità. Se ti aspetti che finisca tra quattro o cinque anni, ti sbagli; sarò io a decidere. Volevo venire ieri sera, lavorare, incontrare gli analisti, gli assistenti… Finirò solo quando sentirò che qualcosa è cambiato. Oggi sento che ciò che è cambiato è che ho più fame di 25 anni fa. Forse le cose non sarebbero state le stesse oggi. Oggi penso di più agli altri. Sono l’ultimo della fila, sono qui per servire. Quel momento è stato diverso in termini di maturità. Sono super felice di essere qui; mi sento più vivo che mai. È un peccato che la partita sia tra due giorni, ma allo stesso tempo è bello, perché non vedo l’ora. Sento che tutti i tifosi del Benfica sono felici che… Sono qui? Non credo. Chi è magnanimo? Chi ha il potere di avere tutto il potere? Persone dalla tua parte? Nessuno. Ma sento la responsabilità di fare del bene, che a livello nazionale significa vincere titoli.»

Puoi promettere che diventerai campione? Il Benfica è un buon contesto per Mourinho?

«Le promesse valgono quello che valgono. All’epoca, al Porto, ho promesso e avrei potuto non mantenerle. Credo davvero che il Benfica abbia tutto ciò che serve per vincere il campionato. Hanno perso due punti, e noi ne perderemo sicuramente di più, speriamo non molti, ma ripartiamo da zero. Il Benfica ha il potenziale per diventare campione, non lo nascondo. Non è una promessa, ma la convinzione che possiamo e dobbiamo realizzarla. Il contesto per me è allenare uno dei club più importanti del mondo. La mia carriera è stata ricca, ho allenato in diversi paesi, ho fatto la scelta sbagliata, ma non ho rimpianti. Sono consapevole di cosa abbiamo fatto bene e male. Ho commesso un errore andando al Fenerbahçe, ma ho dato tutto fino all’ultimo giorno. Allenare il Benfica significa tornare al mio livello.»