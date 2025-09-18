È durata venti giorni la disoccupazione di Mourinho. Non male il Benfica per un allenatore finito

“Abbiamo idee oggi? Se siamo a corto, possiamo sempre a fare un pezzo sul declino di Mourinho”. Buono per tutte le stagioni e tutte le redazioni. Venti giorni fa, abbiamo distrattamente letto e ascoltato diversi obituary calcistici dell’immenso allenatore portoghese. Che nei suoi ultimi incarichi ha vinto una Conference League e giocato (gliel’hanno rubata) una finale di Europa League con la Roma; è arrivato secondo in campionato con Fenerbahce; è stato l’ultimo allenatore ad alzare un trofeo europeo del Manchester United. Ma è in declino. Manco avesse toppato un anno sulla panchina del City. Oppure, chessò, portato allo sprofondo il Manchester United com Ten Hag che al Leverkusen è durato due giornate di campionato (record assoluto nella storia della Bundesliga). Per e con Mourinho i dati non valgono. L’abc imporrebbe di andare a verificare cosa hanno combinato le squadre con lui e dopo di lui. Un lavoro elementare che non viene mai fatto. È in declino e basta. È superato. È finito. E si becca pure un sacco di soldi, furfantello.

Mourinho, il Times si sfoga con lui

Il Times – come faranno tanti altri – si sfoga con lui: narcisista, patetico in quanto alcuni ex calciatori hanno rivelato off the record che sarebbero imbarazzati dalle sue continue scenate. Non si capisce come faccia a farsi pagare dai club. Non ha portato il Fenerbahce in Champions. Poi vai a vedere e il Fener non gioca la Champions dal 2008-09. La triste realtà è che Mourinho non ha aderito al nuovo football. Quindi viene dipinto come un tecnico che non si sarebbe aggiornato. E tutta quella pappardella che ormai conosciamo a memoria e che consente ad allenatori mediocri, che ottengono risultati mediocri, di essere portati in palmo di mano. Questo è. Questi sono i tempi.

Lui, intanto, superato e decrepito, ha strappato un altro contratto ed è planato sulla panchina del Benfica. Si è presentato alla conferenza stampa in Ferrari: dono di Abramovich. Avevamo letto in giro che era finito. Domani leggeremo: Povero Benfica, dev’essere ridotto davvero male.