Milinković Savić: «Rimanere per 70 minuti e continuare a giocare in 10 è un grande segnale»

Dopo la sconfitta in Champions contro il City, maturata in 10 uomini, il portiere del Napoli, Milinković Savić ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

Un segnale forte di fiducia essere scelto per la prima di Champions?

«Sono venuto per fare cose giuste e contribuire, poi è sempre lui che farà la scelta. Non importa quando sarai scelto».

Leggi anche: Una sconfitta che non ridimensiona affatto il Napoli. Con un uomo in meno per 70 minuti, col City puoi solo perdere

Poteva essere una partita verità, ma è stata svilita dall’espulsione di Di Lorenzo

«Anche così abbiamo mandato un segnale, rimanere per 70 minuti e continuare a giocare in 10 è un grande segnale, poi non potremo mai sapere come poteva andare se restavamo in 11»