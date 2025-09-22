Per il match di domenica 28 settembre, i biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di oggi. Il settore ospiti è riservato ai possessori di fidelity card del Napoli, non residenti in Campania. Il costo è di 44 euro.

Il match tra Milan e Napoli, in programma il 28 settembre alle 20:45, sarà vietato ai residenti in Campania. Pertanto, il settore ospiti del Meazza sarà occupato dai possessori della fidelity card azzurra, ma non residenti nella regione.

Milan-Napoli vietata ai residenti in Campania

Nel comunicato ufficiale si legge:

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 28 settembre 2025, alle ore 20:45 allo stadio San Siro / Giuseppe Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità: i biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di lunedì 22 settembre 2025, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania.

La vendita dei tagliandi di settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card del Napoli, sottoscritta in data antecedente al 12 settembre 2025, non residenti nella Regione Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 27 settembre 2025. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi. Il prezzo del biglietto è di 44 euro. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La Ssc Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi e le informazioni di biglietteria.