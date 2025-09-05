Messi e la grande paura: «I prossimi Mondiali? Non so se li giocherò, alla mia età la logica dice di no»

Che quella contro il Venezuela sia stata l’ultima partita di Lionel Messi con l’albiceleste in Argentina? Non lo sappiamo con certezza ma la sua età (38 anni) e le prossime amichevoli lontane dalla sua nazione potrebbero consigliare un leggendario epilogo. Intanto, un intero paese si commuove assieme al suo idolo.

Seeing Lionel Messi cry makes me cry ngl 😢 Messi please don’t retire 😭 pic.twitter.com/7w00h11XFC — MC (@CrewsMat10) September 4, 2025

Ciò che è accaduto prima della sfida contro il Venezuela è ben ricostruito da La Nacion, noto portale argentino:

“Durante il riscaldamento prima della partita della nazionale argentina contro il Venezuela, che sarà l’ultima partita ufficiale di Lionel Messi con la nazionale argentina nel Paese, il capitano del Rosario era emozionato. Mentre eseguiva i movimenti pre-partita con i suoi compagni, il giocatore ha iniziato a piangere. Ma è stato trattenuto dal resto della squadra e dal pubblico, che gli hanno tributato una standing ovation. Come di consueto in ogni partita, i giocatori argentini sono scesi in campo allo Stadio Monumental mezz’ora prima del calcio d’inizio per il riscaldamento. Fin dall’inizio, il pubblico ha intuito che sarebbe stato un momento di grande emozione. Soprattutto per Messi. Il numero 10 è sceso in campo insieme ai suoi compagni e pochi secondi dopo ha espresso le sue emozioni: mentre la voce dello stadio parlava e la gente lo acclamava, Messi non è riuscito a trattenere le lacrime ed è scoppiato a piangere”.

Le dichiarazioni di Messi

Prima della finale di Coppa di Lega tra Inter Miami e Seattle Sounders, il campione argentino aveva anticipato che quella contro il Venezuela sarebbe stata una partita speciale:

«Sarà una partita molto speciale per me perché è l’ultima delle qualificazioni. Non so se ci saranno amichevoli o altre partite dopo. Ecco perché la mia famiglia sarà con me, mia moglie, i miei figli, i miei genitori. La vivremo in questo modo. Non so cosa succederà dopo, ma questa è l’intenzione».

Continua il fenomeno argentino ai microfoni di Olé: «Quest’anno abbiamo giocato tante partite, tante serie di vittorie, una dopo l’altra. Venivo da una pausa, un giorno sono tornato e ho sentito di nuovo la stessa sensazione. Ora per fortuna sono riuscito a giocare tre partite di fila. E questo è tutto, affronto le cose giorno per giorno, prendendo confidenza. Quello che è chiaro è che oggi è stata l’ultima partita a causa dei punti conquistati qui. Poi, penso giorno per giorno, dipende da come mi sento. Voglio essere onesto con me stesso”.

Non so se giocherò i prossimi Mondiali. Data la mia età, la cosa più logica è di no. Ma come ho sempre detto, prendo le cose giorno per giorno, partita per partita. Non sembra impossibile. L’ho detto all’epoca, logicamente, la cosa più normale era che non avrei potuto giocare un Mondiale a 39 anni».

Messi però non chiude completamente la possibilità: «Sono nove mesi, passano veloci ma sono anche lontani. Ma si tratta di vivere giorno per giorno e cercare di essere felice. Finiremo la stagione e poi dovrò fare la preseason. Mi restano sei mesi, vedrò come mi sento, e spero di fare una buona preseason, finire bene questo campionato Mls, speriamo di poter raggiungere l’obiettivo di diventare campioni, e poi prepararci».

Sarà presente al Mondiale del 2026?

Insomma, tutto porta a un primo effettivo saluto alla propria gente e su questo La Nacion conclude spiegando che:

“Tutto fa pensare che l’idolo della nazionale argentina giocherà il prossimo Mondiale, che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e forse chiuderà la porta alla nazionale maggiore. Messi, dal canto suo, arriverà alla competizione a 38 anni. Dopo le qualificazioni, tra il 6 e il 14 ottobre, l’Argentina sarà in tournée negli Stati Uniti. Sebbene gli avversari non siano stati annunciati, è un segreto di Pulcinella che una delle amichevoli che affronterà potrebbe essere contro il Messico al Soldier Field di Chicago o al Metlife Stadium nel New Jersey”.

Intanto, e in attesa di scoprire di più, Messi continua a mettere la sua firma con l’Argentina e il Venezuela viene superato agevolmente per 3-0, illuminando gli occhi dei tifosi albiceleste con una splendida doppietta.