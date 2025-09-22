Meret: «L’alternanza? Un giocatore vorrebbe sempre giocare ma il mister è stato chiaro con noi»

Meret a Sky:

«Sapevo che non sarebbe stata semplice, loro sono molto fisica, con due attaccanti che attaccano molto bene l’are. Abbiamo approcciata nel modo giusto. Poi il rigore h rimesso in piedi la partita. Bravi anche a quasi chiudere la partita. Ci portiamo a casa tre punti importantissimi per il nostro cammino. Ci sarà alternanza. Quando mi sceglierà per giocare, spero di farmi trovare sempre pronto».

Zenga: L’alternanza nei portieri no, è un mio punto di vista

«Innanzitutto c’è grandissimo rispetto tra di noi, si è creato un gruppo. Un giocatore vorrebbe sempre giocare, ognuno vorrebbe essere protagonista ogni partita. Il mister è stato chiaro con noi, ci sarà quest’alternanza. Spetta a noi dimostrare che ci meritiamo quel posto».